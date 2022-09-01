Двум знакам зодиака в сентябре придется туго: им на голову посыпятся проблемы

В сентябре 2022 года двум знакам зодиака придется столкнуться с целым рядом проблем. Они могут оказаться в центре скандала и потерять большую сумму денег. По словам астрологов, под угрозой зодиакальные рыбы и весы. В этом месяце им не стоит спешно принимать важные решения, чтобы не увязнуть в проблемах еще глубже.





Рыбы

Сентябрь для Рыб станет началом затяжной «черной полосы». Одна ошибка, сделанная по невнимательности может стоить им очень дорого. Представителям знака следует быть особенно осторожными при выполнении рабочих задач, чтобы не потерять свой авторитет среди коллег. Также астрологи советуют Рыбам во что бы то ни стало избегать конфликтов, особенно с руководством. Ведь может случиться так, что только хорошие отношения с начальником спасут их от увольнения.

В общем, сентябрь станет для уроженцев знака станет настоящим испытанием. Рыбам будет казаться, что весь мир их возненавидел и пытается свести с ума бесконечными проблемами. Но причин для паники нет. Представителям знака следует успокоиться и проанализировать свои поступки. Как только они поймут где сбились с дороги, смогут самостоятельно наладить свою жизнь.

Весы

С самого начала месяца Весов начнут преследовать проблемы. На работе все пойдет кувырком. Представители знака могут потерять важный контракт и ссориться с партнерами по бизнесу. В семье все тоже будет очень неспокойно. Ссоры со второй половинкой поставят под угрозу отношения. Из-за этого Весы будут чувствовать себя так, будто потеряли почву под ногами.

Неприятности во всех сферах жизни погрузят Весов в настоящую депрессию. Но разочарование в будущем и своих мечтах – это лишь временная реакция представителей знака на постигшие их проблемы. Они обязательно найдут выход из ситуации и снова почувствуют вкус жизни.