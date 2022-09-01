З 1 вересня чоловіки знову можуть виїздити за кордон: які умови

З 1 вересня чоловікам призовного віку знову дозволили виїздити за кордон за новою програмою «єВідрядження». Щоправда залишати країну вони мають право лише в робочих цілях і на строк, не більше 7 днів. До того ж скористатися послугою роботодавці та їх підлеглі зможуть лише заплативши державі кругленьку суму.





Оформити поїздку громадяни України можуть на порталі державних послуг «Дія», однак є деякі умови. По-перше, сервіс доступний лише юридичним особам та фізичним особам підприємцям (ФОПам). Тобто оформити відрядження для своїх підлеглих можуть лише їх керівники.

По-друге, для виїзду за кордон доведеться внести гарантійну суму, яка становить 200 тис. грн за одну особу. У випадку неповернення громадянина з-за кордону, ця сума в повному обсязі буде передана до державного бюджету.

Крім того перебувати у відрядження може до 10% штатних працівників однієї компанії, й одночасно не більше 10 чоловік.

Підприємство або організація, що відправляє своїх працівників за кордон в рамках програми «єВідрядження», повинна відповідати таким критеріям:

не має боргів за сплатою податків;

вже подала крайній звіт до податкової;

середня зарплатня працівників складає понад 20 тис. грн;

кількість штатних працівників – не менше 10 чоловік.

Розповідаючи про нову послугу «єВідрядження» член профільного комітету Ради Сергій Штепа також зауважив, що роботодавець нестиме відповідальність за свого працівника перед законом. Щонайменше він втратить кошти, які заплатив у якості застави перед його виїздом.

Не виключено, що до роботодавців, чиї працівники не повертатимуться з відряжджень, буде вжито й інших каральних заходів. Необхідно будь-що запобігти спекуляціям і масовому виїзду громадян призовного віку за кордон. А для цього влада повинна створити умови, за яких українські чоловіки просто не матимуть вибору, повертатися в Україну чи ні.