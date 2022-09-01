Найкращі китайські смартфони до 5000 гривень за відгуками власників

Завдяки китайським виробникам, які не заламують ціни на свої пристрої, купити хороший телефон у 2022 році не складає труднощів. Навіть у сегменті до 5 тисяч гривень повно цікавих моделей. Підтвердження наших слів — це добірка. У ній зібрані найкращі китайські смартфони в цьому ціновому діапазоні.





№5 – Huawei Y5p

Якщо ви сумуєте за компактними смартфонами, Huawei Y5p точно сподобається. Розміри у телефону такі, що ним можна легко користуватися однією рукою. Апарат оснащений 5.45-дюймовим екраном з HD+ роздільною здатністю та процесором Helio P22. За автономність тут відповідає батарея на 3020 мАг, тому більше дня на одному заряді не проживе гаджет, але така ціна компактних розмірів.

№4 – Realme C11

Чудовий варіант за співвідношенням ціни та якості від Realme. Гаджет побудований на базі процесора Spreadtrum SC9863A, а незвичайно оформлена кришка відрізняє девайс від полчищ безликих пристроїв, яких повно в початковому сегменті. Є 8-мегапіксельна основна камера та батарея на 5000 мАг з 10-ватною зарядкою.

№3 – Tecno Spark 8c

Непоганий апарат від молодої фірми Tecno. На його борту є 6.6-дюймовий екран і процесор Unisoc T606. Модель поставляється з полегшеною ОС Android 11 Go на борту, що гарантує гідну для такого класу швидкодію. Крім того, гаджет підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт та оснащений батареєю на 5000 мАг.

№2 – Realme C21Y

Один із найкращих телефонів за свої гроші. Він пропонує користувачеві 6.5-дюймовий екран з HD+ роздільною здатністю і процесор Unisoc T610, що працює у зв’язці з 4/64 ГБ пам’яті. На спинці встановлено потрійну камеру на 13+2+2 МП, а під нею ховається АКБ ємністю на 5000 мАг. Окремим рядком варто згадати незвичайне оформлення спинки із цікавою текстурою.

№1 – Xiaomi Redmi 9a

Бюджетна модель китайців, яка навіть через 2 роки після релізу є одним із найкращих апаратів ультрабюджетного класу. Тут встановлена ​​хороша 6.5-дюймова матриця і процесор Helio G25. За автономність відповідає АКБ на 5000 мАг, а фотоможливості представлені одиночним датчиком на 13 МП.