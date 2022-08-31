Цены на рис бьют все рекорды: сколько стоит популярный продукт в украинских супермаркетах

В Украине за последний месяц существенно подорожала рисовая крупа. На 30 августа популярный продукт стоил 68,49 грн/кг. Хотя еще месяц назад, в июле, приобрести рис можно было за 61,72 грн/кг. Таким образом, стоимость злака в украинских сепермаркетах выросла в среднем на 6,77 грн/кг.





Неприятную статистику по ценам на рис озвучили в «Минфине». Там также поделились информацией о цене продукта в популярнейших отечественных сетях супермаркетов.

По данным министерства, рис длинный на сегодняшний день стоит:

в Varus – 53,90 грн/кг;

в Novus – 68,99 грн/кг;

в Metro – 82,57 грн/кг.

Изменились цены и на другие виды рисовой крупы. Например, средняя цена на рис длинный пропаренный с июля выросла чуть ли не на 10 грн/кг. Если раньше килограмма этой крупы просили 63,50 грн, то теперь он стоит не менее 73,30 грн.

Цены на рис длинный пропаренный в украинских супермаркетах сейчас таковы:

в Metro – 58,19 грн/кг;

в Auchan – 88,40 грн/кг.

Между тем круглый рис подорожал не так сильно – всего на 3,35 грн/кг. В июле цена за килограмм составила 73,14 грн., а в августе выросла до 76,49 грн.

Стоимость круглого риса в супермаркетах Украины сейчас составляет:

в Varus – 60,20 грн/кг;

в Novus – 67,99 грн/кг;

в Auchan – 82,90 грн/кг;

в Metro – 94,87 грн/кг.

Кроме риса, в Украине значительно подорожал сахар. В июле его средняя цена составила 30,42 грн/кг, а в августе выросла до 32,76 грн/кг. Таким образом, за один месяц стоимость товара из базовой продуктовой корзины украинцев повысилась за 2,34 грн/кг, то есть почти на 8%.

Рекордные значения за последний месяц показали и ценники на сало. Стоимость продукта, являющегося кулинарной визиткой Украины, с июля по август прыгнула аж на 27,18 грн/кг. На сегодня сало на рынках и в супермаркетах можно приобрести в среднем за 217,93 грн/кг.