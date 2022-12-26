Новорічна ніч під час війни: в Нацполіції розповіли про «святкову» комендантську годину

Комендантську годину, яка діє по всій території України з початку повномасштабної війни, не відмінять навіть у Новорічну ніч. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомила речниця Національної поліції Мар’яна Рева. За таке порушення українців каратимуть так само, як і в будь який інший день року.

Чиновниця зазначила, що жодних пом’якшень для порушників з приводу свята не передбачено. Всіх, хто опиниться на вулиці в період з 23:00 до 5:00, затримають та покарають згідно з законом.

Рева наголосила на тому, що люди повинні зрозуміти всю серйозність ситуації та дотримуватися встановлених правил. Святковий день чи не святковий – не має значення. Вимоги комендантської години незмінні. Всіх затриманих в ніч з 31 грудня на 1 січня, каратимуть згідно з діючими правилами. Перш за все у них перевірять документи або доставлять у підрозділ поліції для встановлення особистості. А далі правоохоронці діятимуть за ситуацією.

Прес-секретарка Національної поліції також нагадала, що особи, які з тих чи інших причин не встигли потрапити додому до 23:00, можуть перечекати комендантську годину у мобільних пунктах Нацполіції.

Що ж стосується застосування феєрверків, петард та інших піротехнічних засобів, то вони в Україні наразі заборонені. Такі новорічні розваги будуть вважатися порушенням закону. Затриманих за продаж і користування піротехнікою каратимуть штрафами та виправними роботами, залежно від кваліфікації скоєного.

Варто зазначити, що заборона на використання піротехнічних засобів є цілком зрозумілою. Адже в час, коли територію України постійно атакують з неба ворожими ракетами та дронами, вибухи від петард і феєрверків можуть налякати людей. Та жорстке показання за таке порушення вочевидь відрадить українців від традиційних забав, які в умовах війни просто не на часі.