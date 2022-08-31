Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Cегодня, 31 августа, Луна в знаке Весы. Спокойный и непринужденный день с нотками романтики в атмосфере. Это идеальный момент для предложения руки и сердца или признания в чувствах. Одинокие сердца также могут обрести свое счастье.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака явно забыли, что значит нравиться и удивлять. Вы так любили завораживать окружающих новыми идеями и ошеломлять непревзойденным талантом. Так куда же делась та искра и тяга к неизведанному? Вы погрязли в рабочей рутине и уже забыли, что такое быть собой. Пора выходить из эмоциональной «спячки» и напомнить миру о себе!

Космический совет: не бойтесь экспериментировать, пора раскрывать свои таланты.

♉ Телец

Вам не кажется, что уйма времени и сил тратится впустую? В голове поселилась глупая иллюзия, вера в которую разрушается с каждым днем. Однако вы уже решились, поэтому до последнего будете добиваться желаемого. Звезды рекомендуют хорошо подумать, стоит ли оно того? Нервные клетки не восстанавливаются.

Космический совет: вы уделяете слишком много внимания бесполезным вещам.

♊ Близнецы

Внимательные и непоколебимые Близнецы пытаются играть частного детектива в собственной жизни. Конечно, приятно все контролировать и быть на шаг впереди недругов. Однако не все ваши расчеты верны, ведь вы продолжаете придерживаться одной точки зрения. Попробуйте мыслить шире и откроете много интересного.

Космический совет: научитесь читать между строк, все не так очевидно, как кажется.

♋ Рак

Представители этого знака зодиака не хотят мириться с нынешним положением. Вы пытаетесь в корне изменить свою жизнь, но стали заложником обстоятельств. Следует успокоиться и найти причины сложившегося тупика. Вы вините весь мир в своих проблемах, отчаянно и бездумно карабкаясь в неизвестность. Не делайте поспешных выводов, постройте четкий план.

Космический совет: стремление перехитрить Вселенную выйдет вам боком.

♌ Лев

Мнительность и тревожность Львов не доведет их до добра. Даже сейчас, когда вы уверены в себе и следующем дне, страхи и сомнения продолжают терроризировать сознание. Нельзя реагировать так остро, это приведет вас к фатальной ошибке. Расслабьтесь и научитесь отличать ложную тревогу от настоящей опасности.

Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах, вы выбрали верный путь.

♍ Дева

Скоро представители этого знака зодиака возьмутся за большую работу. Это будет грандиозный прорыв, ошеломительный выход. Вы так долго готовились к звездному часу, что потратили все ресурсы. Звезды рекомендуют вам набраться сил и подготовиться к грандиозному триумфу. Именно от этого и будет зависеть успех.

Космический совет: хорошенько отдохните, пока есть такая возможность.

♎ Весы

Логичные и расчетливые Весы понимают, что в их окружении царит напряженная атмосфера. Нелегкий период для вас и тех, кто вам дорог. С вашей стороны требуется максимальная эмпатия и вовлеченность в ситуацию. Главное – не поддавайтесь панике, ничего трагичного больше не произойдет. Это еще одна трудность, которую необходимо пройти.

Космический совет: пришло время защитить и поддержать своих близких.

♏ Скорпион

Представители водной стихии в последнее время слишком много переживают. Откуда взялась эта тревожность у всегда веселых и энергичных Скорпионов? Причина беспочвенного страха — кто-то из близких. Вы боитесь одиночества и вините себя за прошлые ошибки. Однако звезды стремятся успокоить вас. Все проблемы надуманы из-за неуверенности в себе.

Космический совет: нельзя быть такими мнительными, все не так страшно.

♐ Стрелец

Кто-то из прежней жизни явно желает вам зла. Звезды рекомендуют быть осмотрительнее — ваш злопыхатель добрался до самого сокровенного. Будьте начеку и найдите недруга. Ни в коем случае не опускайтесь до мести, она породит новое зло, отделаться от которого будет в разы труднее. Старайтесь игнорировать обидчика и со временем Вселенная сама разберется с ним.

Космический совет: не позволяйте людям из прошлого портить ваше настоящее.

♑ Козерог

Что-то Козероги совсем истосковались. Вы достигли потолка в привычной деятельности и теперь не знаете, куда деть скопившуюся энергию. Если не направить ее в нужное русло, то неиспользованные силы перейдут в избыточную рефлексию. Это грозит ненужным самокопанием, которое поселит неоправданные сомнения в себе.

Космический совет: найдите себе новое занятие, хватит маяться без дела.

♒ Водолей

Самые счастливые и неповторимые знаки зодиака в последний летний день — это Водолеи. Поздравляем, вам несказанно повезло. Фортуна села прямо на ваше плечо и готова дарить удачу. Все сегодняшние дела увенчаются несказанным успехом. Звезды рекомендуют совершить большую покупку или провести долгожданную встречу с важным человеком.

Космический совет: сегодня удача на вашей стороне, используйте это правильно.

♊ Рыбы

В последнее время Рыбы слишком часто грустили, депрессивное состояние все дальше и дальше уносило их в темные дебри неизвестности. Пришло время выйти из мрака и вспомнить, что такое улыбка. Наконец, черная полоса закончилась, впереди ждет долгий и радостный путь.

Космический совет: безграничное счастье уже не за горами, не ставьте на себе крест.