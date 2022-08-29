На что обратить внимание перед покупкой б/у iPhone

Айфоны – качественная техника премиум сегмента. Если покупать смартфоны на вторичном рынке, то можно сэкономить 10-20%, а в некоторых случаях даже 50%. Например, iPhone X б/у на вторичном рынке стоит от 15 тыс. грн. Однако покупка б/у смартфона сопряжена с рисками. Вам может попасться не рабочий или сломанный гаджет. В этой статье поговорим об основных параметрах, на которые нужно смотреть при покупке.





Проверяем модель iPhone

Некоторые продавцы пытаются обмануть покупателей за счет одинакового вида некоторых моделей. Например, iPhone SE похож на версии 5, 5s и 7. Также обманывают при покупке iPhone XR, который похож на более дешёвую модель X. Поэтому перед покупкой обязательно проверяйте версию телефона. Сделать это можно следующими способами:

Включите смартфон и зайдите в Настройки-Основные-О устройстве. В этом разделе должна быть написана версия телефона. Однако существуют способы, с помощью которых можно подделать информацию даже в настройках.

Название модели можно посмотреть на корпусе. В iPhone 8 и других поздних моделях его печатают на лотке для SIM-карты. В смартфонах, которые вышли до восьмёрки, версия печаталась на задней стороне. Этот способ также не даёт 100% гарантии, так как мошенник может заменить корпус.

Последнее место, куда производитель наносит версию смартфона – коробка. Но продавец чаще всего предлагает телефон без упаковки.

Проверка серийного номера и IMEI iPhone

Каждый смартфон в мире маркируется уникальным номером – IMEI. Также серийный номер. Его можно узнать в настройках, а для IMEI нужно набрать команду *#06#. Сверьте эти два номера с тем, что написано на коробке.

Однако все эти способы не дают 100% результата. Информацию в настройках можно подделать, а коробку и корпус заменить. Единственное, что остаётся покупателю в такой ситуации – это проверка на сайте Apple. Разработчики смартфонов создали специальный ресурс. На официальном сайте найдите раздел «Проверка права…» и введите IMEI-код телефона. Если сайт покажет, что код верный, то, значит, такая модель действительно существует и продавец даёт вам не поддельный смартфон.

Эти два способа помогут отличить настоящий iPhone от подделки. Также при покупке проверьте привязку к оператору связи. Некоторые смартфоны, привезённые из Европы и Азии, привязываются к местному оператору, поэтому не будут работать с другими SIM-картами.