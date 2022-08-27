Синоптик спрогнозувала погоду в Україні цієї осені

Осінь порадує українців теплом. Про це говорять синоптики. Якщо порівнювати з останнім десятиліттям, то тепліше буде на 1 градус. Після надзвичайно холодної, морозної весни багато хто боїться такої ж осені. Тому такі прогнози вже самі по собі зігрівають.





Загальний прогноз погоди на осінь

На погоду впливають безліч факторів. Процеси формуються в екваторіальній зоні Тихого Океану. Раз на три роки ця область змінює фази з теплої на холодну. Тепла фаза називається Ель-Ніньо, а холодна Ла-Ніньо.

Останні три роки планета знаходиться у холодній фазі, так відбувається дуже рідко. Ця область впиває на формування високого тиску від північної Атлантики до України. Послабиться вона лише на початку нового 2023 року. Особливо це відчувають на заході, півдні, півночі та у центральних регіонах України.

Метеорологічна ситуація обіцяє бути стабільною по всій Україні. Завідувачка прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного центра Віра Балабух розповіла, що буде восени. Клімат з її слів буде здебільшого посушливим.

Перша половина вересня буде сонячною та жаркою. Тож українці зможуть насолодитись справжнім бабиним літом. А вже у другій половині температура почне поступово знижатись. На півдні та сході не буде рясних дощів, натомість проливні зливи омиватимуть західні регіони. Перші морози та сніги прийдуть у листопаді. Також можливі різкі зміни температури у жовтні-листопаді.

Важливо враховувати нові корективи у формування погоди в Україні, а саме війну. Через неї може суттєво збільшитись кількість «кислотних дощів». Не виключена поява «чорних» дощів із сажею через регулярні обстріли зі сторони РФ. Чорні дощі виглядають наступним чином: вода із сірим осадом. Після таких опадів важко відіпрати одяг та відмити автомобілі.