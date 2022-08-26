Китайский гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября

Последние дни августа и первая неделя сентября пройдут под знаком Земляной Обезьяны. Новый месяц Земляного Петуха начнется только 8 сентября, поэтому не стоит ждать от предстоящей недели чего-то отличного от августовского эмоционального хаоса.





Только пара-тройка дней в середине недели обещают быть более или менее результативными. Начало же и конец ее лучше провести в состоянии максимального релакса. Попробуйте сфокусироваться на потребностях собственного тела и души, уделите время близким и друзьям. Предстоящая осень обещает быть не самой легкой.

Понедельник, 29 августа, Ян Дерево на Тигре

В понедельник, вот сюрприз, снова случится двойное столкновение. Только от предыдущего на прошлой неделе не успели отойти. Деревянный Тигр дня вместе с Водным Тигром года ополчатся против Земляной Обезьяны месяца. По всем раскладам, Тигр будет в преимуществе, но это никак не облегчит нашу с вами жизнь. Все также будет штормить, люди могут проявлять неадекватность.

Традиционно в дни столкновений специалисты по бацзы рекомендуют не планировать ничего важного, так как энергии разрушения будут всячески мешать воплощать планы, успевать с делами и контролировать эмоции. Проведите день в привычной повседневности. Не начинайте строительство, лечение, не подписывайте важных контрактов. Спокойная и размеренная жизнь — то, что доктор прописал в этот понедельник.

Альтернативой рутине может быть сознательное разрушение чего-то в вашей жизни. Если есть что-то, что вы давно мечтаете изменить, но не хватает смелости и энергии, то в дни двойного разрушения Вселенная вам поможет. Но важно понимать, что разрушение только тогда идет на пользу, когда за ним следует трансформация, обновление, новый взгляд на себя. Есть трансформация — правильный процесс, нет трансформации – пошли на второй круг.

Наиболее уязвимыми и восприимчивыми к таким процессам будут в понедельник люди с Тигром, Змеей и Обезьяной в карте.

Вторник, 30 августа. Инь Дерево на Кролике

Вторник от понедельника будет отличаться меньшим накалом страстей, но рекомендации побольше отдыхать и не планировать ничего серьезного останутся актуальны. Отличная отмазка перед начальством — «консультант по бацзы рекомендует мне сегодня как следует отдохнуть!».

А если серьезно, то во вторник энергии будут вести себя максимально противоречиво. Даже и не пытайтесь добиться от окружающих какой-то конкретности, этот день для неопределенности и беспорядка. Те, кто в такой атмосфере как рыба в воде, флаг вам в руки и на баррикады.

Остальным не стоит во вторник заниматься рискованными видами спорта и экстремальными развлечениями. Аккуратнее ведите себя за рулем. Прежде чем перейти дорогу, два раза посмотрите по сторонам. Не стоит идти в больницы и навещать там кого-то. Играть в такой день свадьбы и начинать большие путешествия – тоже не очень хорошо. Много сил потратите впустую.

Особенно восприимчивы к тенденциям дня будут люди с Петухом в карте бацзы. Смотрите в оба.

Среда, 31 августа. Ян Огонь на Драконе

В среду откроются перспективы. День максимально благоприятный для потряхивающего августа 2022-го. Энергии наконец помогают, а не мешают. Запланируйте на среду много важных и полезных дел.

Хорошо пойдут всякие бизнес-инициативы, подписание контрактов, создание партнерств, начало новой работы и обучения. Планируйте на среду переезды и путешествия, инвестиционные сделки и начало строительства. Также на середину недели можно назначить прием у врача, важные встречи по ремонту и переезд.

Благоприятно в среду совершать крупные покупки. Планируйте приобретение или продажу недвижимости и заключение торговых сделок. А вот ходить по судам в среду будет не очень благоприятно. Энергии могут сработать против.

Самыми восприимчивыми и уязвимыми в этот день будут люди с Собакой в карте. Они же, параллельно могут стать самыми удачливыми с точки зрения коммерческой прибыли. Смотрите сами — как использовать энергии дня.

Четверг, 1 сентября. Инь Огонь на Змее

Четверг принесет давно ожидаемые результаты. Если вы когда-то вспахали поле и посадили туда семена — будь это бизнес-идеи или финансовые инвестиции — четверг тот самый день, когда можно будет собирать урожай.

Готовьтесь принимать в четверг подарки судьбы и вполне заслуженные благодарность и комплименты от окружающих. И наоборот – обратной связи за обидные провалы тоже будет много. Это будет зависеть от качества семян, что вы когда-то бросили в почву своего будущего.

В материальном плане четверг хорош для заключения контрактов со спонсорами и обращений за помощью к более сильным и влиятельным. Держите наготове листочек с речью перед вашими потенциальными благодетелями.

Не стоит в четверг начинать долгое лечение и посещать больницы — есть вероятность, что процесс излечения пойдет не самым правильным путем. Тем, кто ослаблен энергиями августа, надо в четверг быть особо внимательными к деньгам и документам. Вероятны неприятные инциденты и всякие форс-мажоры, связанные с транспортом.

Наиболее аккуратными и предусмотрительными в четверг стоит быть людям со Свиньей в карте бацзы. Свиньи могут быть чересчур вспыльчивы и эмоциональны.

Пятница, 2 сентября. Ян Земля на Лошади

Пятница продолжает парад удачных дней недели. Успейте сделать все правильное и важное, что откладывали до этого дня. Энергии обещают помощь всем смелым, активным и хозяйственным.

Благоприятно в пятницу проводить встречи по самым разнообразным поводам. Хорошо договариваться о партнерстве, подписывать документы, проводить торговые операции и выходить на новую работу.

Не стоит назначать на пятницу начало лечения и ремонт. Диеты и прочие очищающие мероприятия, начатые в 2 сентября, обещают существенно затянуться.

Люди с Крысой в карте бацзы почувствуют себя на вершине вулкана. Эмоции будут бушевать и перехлестывать. Держитесь там и удачи!

Суббота, 3 сентября. Инь Земля на Козе

В субботу все будут лежать вповалку. Или мечтать о диване, если в этот день им придется топать куда-то по делам. Энергии дня совпадают с понятием шабата — когда рекомендуется практиковать усердное ничегонеделание.

Пожалейте себя и не планируйте на субботу покорение вершин и сложносочиненные домашние дела. Посвятите день близким, устройте разгрузочный день своей душе и телу. Проведите его с книгой, в музее или на концерте приятной музыки.

Если же расписание не позволит бездельничать, закладывайте на дела вдвое больше времени чем обычно. Энергии не будут вам сегодня помогать. Не назначайте на субботу дату плановых операций — докторам в этот день будет не очень легко.

Наиболее растерянными в субботу будут чувствовать себя люди с Быком в бацзы-карте. Их ум никак не сможет примириться с тем, что их тяга к контролю кем-то может быть оспорена.

Воскресенье, 4 сентября. Ян Металл на Обезьяне

Воскресенье завершит неделю синхронным двойным столкновением. На этот раз Металл Обезьян будет как никогда острым и ранящим. Стандартные для дней столкновения тренды разрушения планов могут сопровождаться травмами — телесными и психическими.

Проведите тот день максимально спокойно и уравновешенно. Неспешные прогулки на лоне природы, созерцание прекрасного, тихие радости семейного чаепития — что может быть прекрасней последних деньков уходящего лета.

Максимально результативными в этот день могут быть только мечты и обдумывание планов на день грядущий. Спланируйте свой будущий урожай и однажды он материализуется на грядках вашей судьбы.

Людям с Тигром в карте стоит быть в воскресенье максимально благоразумными — держать эмоции и ум под максимальным контролем.