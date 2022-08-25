Стройматериалы, продукты питания и золотые кольца: как продавать любые товары с помощью email-маркетинга

Кому стоит задуматься об эффективных рассылках? Всем, кто занимается продажами. Если вы еще не запустили email-маркетинг, просто не успели узнать его преимущества. У владельцев бизнеса много заблуждений по поводу интернет-рассылок, они не понимают механизма их совершения и боятся попасть в спам. Но на деле – это беспроигрышный вариант, который напрямую влияет на потребительскую активность. Чтобы превратить неактивных подписчиков в реальных заказчиков и продавать все – золотое кольцо, защитную маску или услугу ведения бухгалтерского учета, настройте и запустите отправку рекламных писем. Сделать это довольно просто, а результат появится быстро.





Как продать женское золотое кольцо с помощью одного письма

Чтобы продать товар или услугу, нужно собрать базу подписчиков (через социальные сети, сайт или офлайн). Важно понимать свою целевую аудиторию и регулярно анализировать рынок. Найдите свой сегмент потребителей и не старайтесь предложить все и всем. Сложно продать золотое женское кольцо пенсионеру-рыбаку, а удочку – молодой студентке. Письмо должно попасть по назначению. Если потенциальный заказчик не решится на покупку сразу, он должен хотя бы не отписаться.

Рассылка вовсе не обязательно требует мгновенной покупки, это также материалы обучающего, развлекательного, поздравительного характера. Приятно же прочитать: “Василий, мы помним про ваш День рождения!”. Хороший текст письма – это костяк всего процесса. Шаблонные фразы и агрессивные продажи уже всем надоели. Лучше нанять специалиста, если вам сложно выразить в тексте интересную мысль. Главное – вежливость и грамотность. Приятное послание и грамотно продемонстрированный каталог женских колец подтолкнет молодую модницу перейти по ссылке и начать выбирать украшение. А возможно, побудит нерешительного юношу к покупке заветного колечка для любимой.

Какие преимущества у email-маркетинга

Email-маркетинг имеет практически одни плюсы. Это простой способ повысить продажи, который запускается самостоятельно с помощью специальных конструкторов или расслабиться и довериться специалистам. Преимущества рассылок заключаются в:

Минимальных затратах. Если постараться, письма могут ничего не стоить. Экономии времени. Рассылка начинает работать сразу после отправления. Работают круглосуточно, без перерывов на обед и праздничных дней. Возможности персонализации. Для этого существует сегментация – город, пол, интересы. Это лучших способ для удержания клиентов. Письмо всегда напомнит потенциальному заказчику о сайте или интернет-магазине. Создание эффективной воронки продаж – достаточно настроить процесс один раз.

Email-маркетинг действительно работает. Контролируйте процесс и вовремя решайте, что улучшить. Это реальный способ без больших вложений продавать популярные товары на сайте: золотые женские кольца, одежду и обувь, электронику, косметику и все, что пожелаете.