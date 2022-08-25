Астролог назвала самые опасные для Украины даты 2022-2023 годов: когда ждать беды

Украина до конца 2022-го и начала 2023-го года будет находиться под постоянной угрозой. Особенно опасными станут несколько дат, несущих в себе повышенный риск природных и техногенных катастроф. Возможно, в эти дни и резкое обострение ситуации на фронте.





Об этом рассказала известная украинская астролог Ольга Медвецкая. По ее словам, наиболее опасными для Украины будут следующие даты:

с 5 по 8 сентября;

с 23 по 30 октября;

с 28 декабря по 2 января

с 24 по 31 января.

Медвецкая объяснила, что все эти даты совпадут с неспокойной военной ситуацией. В частности, 5 сентября, по прогнозу астролога, должна начаться длительная эскалация военных действий. Напряженный период продлится до 25 октября. В этот день произойдет солнечное затмение, с которым эксперт и связывает завершение активной фазы боевых действий.

Именно 25 октября астролог считает кульминационной датой в войне Украины и России. К этому дню ВСУ успеют изрядно прижать врага, не оставив ему выбора. В результате уже 30 октября Москва будет вынуждена просить о мирных переговорах.

Диалог Украины по России будет непростым. Участие в переговорах примет немало посредников из других стран. Но добиться подаче каких-то договоренностей с оккупантами удастся только 8-9 декабря. При этом сами переговоры, по словам Медвецкой, завершатся не раньше 13 января.

Этап имплементации договоренностей со страной-агрессором займет еще добрых два месяца и закончится только 17 марта 2023 года. Ведь оккупанты крайне неохотно будут идти на уступки и будут, насколько это возможно, затягивать исполнение договоренностей.

Но полного покоя для Украины и ее граждан этот договор, к сожалению, не принесет. Неожиданности и происки от России возможны вплоть до 2025 года. Так что слишком расселяться после победы астролог не советует. Нужно держать оборону и быть готовыми к неприятным сюрпризам.