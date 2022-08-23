Украину заполонили недействительные гривны: как уберечь от них свой кошелек

В Украину в обращение попали недействительные банкноты, похищенные из банков на оккупированных территориях. Эти деньги отличаются незначительными повреждениями и проколами, которые очень сложно заметить. Да что хуже всего, отличить испорченные купюры не могут даже терминалы. Украинцам рассказали, как не попасть в передрягу с ворованными деньгами.





Как испорченные деньги попали в обращение?

В филиалах банков на оккупированных ныне территориях Украины хранился немалый запас наличных денег. Чтобы российские военные не смогли воспользоваться этими деньгами, работники банков по приказу НБУ должны были повредить все наличные деньги, которые не удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию. Но эти меры, к сожалению, не повредили оккупантам завладеть купюрами и распространить их среди своих сторонников.

К тому же оказалось, что ворованные банкноты с небольшими дырочками, нанесенными работниками банков, принимают практически в каждом терминале. Так что деньги быстро распространились по Украине с помощью терминальных и банкоматных сетей.

Как защититься от нелегальных денег?

В обращении испорченных купюр оказалось немало. Ведь оккупанты беззастенчиво грабили не только банки, но и отделение «Укрпочты», где хранились пенсии украинцев. В Нацбанке сообщают о 470 тысячах наличных, которые остались на оккупированных территориях. Большинство этих купюр имеют номинал 500 и 1000 грн.

Украинцев предупредили об опасности и дали несколько советов по защите от нелегальных купюр:

получая деньги в виде сдачи или даже в банкомате, внимательно проверяйте каждую банкноту на наличие повреждений;

по возможности рассчитывайтесь картой, ведь только так можно на 100% оградить себя от фальшивок и поврежденных банкнот.

В украинских банках сразу делают все возможное, чтобы остановить нашествие ворованных купюр. В частности, в ПриватБанке уже перепрограммировали терминалы и теперь они принимают только купюры до 200 грн. С 500-гривневыми и 1000-гривневыми банкнотами клиентам придется обращаться в кассу, где уж точно смогут выявить брак.