Названо бюджетний смартфон Xiaomi, який слід обходити стороною

На думку провідного YouTube-каналу Tech Spurt, у 2022 році краще відмовитися від покупки недорогого смартфона Xiaomi Poco C40. І на це є кілька причин.





Експерт YouTube-каналу Tech Spurt протестував у роботі бюджетний Xiaomi Poco C40. Виявилося, що у цієї моделі досить багато недоліків.

Насамперед, разом зі смартфоном у комплекті ви отримуєте блок живлення, кабель, скріпку для відкриття лотка для SIM-карток та документацію.

Діагональ екрану у Poco C40 складає 6,71 дюйми. Тобто сам собою апарат досить великий. При цьому рамки в нього також не можна назвати тонкими. Також смартфон має захист від бризок за стандартом IP52.

У той же час програмне забезпечення не є сильною стороною цього пристрою. Працює Poco C40 все ще на Android 11. Версія оболонки тут також трохи “урізана”. Крім того, під час роботи з цим смартфоном виникає дуже багато помилок, підвисань тощо.

У базовій комплектації Poco C40 йде з 32 ГБ пам’яті, хоча є ще модель з 64 ГБ. При цьому ви маєте можливість розширити обсяг пам’яті за допомогою Micro SD (до 1 ТБ максимум).

Екран на Poco C40, як і очікується, встановлений дуже простий. Це IPS-матриця з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц.

Динаміки загалом у бюджетної моделі Xiaomi теж досить тихі. І це, звісно, ​​моно, а не стерео.

Працює C40 на процесорі JR510. Незважаючи на те, що у ведучого була версія смартфона з 4 ГБ ОЗУ, все одно завантажувалися додатки досить довго. З результатами у бенчмарку ви можете ознайомитись нижче. У Call of Duty грати експерту було не особливо комфортно через велику кількість просадок.

Єдиний пункт, яким Xiaomi Poco C40 показує хороші результати, – це автономність. Цей смартфон оснащений акумулятором ємністю 6000 мА*год. Загалом його вистачає на цілий день роботи, і плюс до кінця дня ще залишиться 30%. Потужність зарядки, яка йде в комплекті, становить 10 Вт (максимум підтримує апарат потужність зарядки до 18 Вт).

Що стосується камер, то у Poco C40 на задній панелі знаходиться основна камера 13 МП і датчик 2 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 МП. В автоматичному режимі смартфон загалом робить непогані знімки. Правда, кольори на них при цьому виходять надто насиченими, бувають проблеми з фокусуванням, а вночі ви можете зіткнутися з великою кількістю шумів.