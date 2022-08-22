Українських біженців змусять віддати державі частину соцвиплат, отриманих за кордоном

Згідно з українським законодавством біженці, що отримували матеріальну допомогу за кордоном, на батьківщині будуть змушені заплатити з неї податки. Факт нарахування соціальних виплат та їх розмір вони повинні вказати у своїй декларації за 2022 рік. Саму ж декларацію необхідно подати до 1 травня 2023-го року.





Про це розповів адвокат та спеціаліст із податкового права Станіслав Карпов. Експерт зазначив, що згідно з положеннями чинного податкового законодавства українці справді зобов’язані вписати в декларацію всі до копійки кошти, отримані в якості допомоги від урядів інших країн.

Прозвітувати перед державою за всі виплати, отримані протягом 2022 року, громадяни повинні до 1 травня 2023 року. Крім того вони зобов’язані сплатити 18% в якості податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Податки із вказаних у декларації доходів українці можуть сплатити до 1 серпня наступного року.

Адвокат також наголосив, що виплати від українського уряду, на відміну від допомоги за кордоном, не завжди підлягають оподаткування. Взяти хоча б допомогу за програмою «єПідтримка», яку раніше отримували мешканці зони бойових дій. Із виплат в розмірі 6,5 тис. грн українці не платили жодних податків. Про це їх одразу ж попередили в Податковій службі.

Експерт не виключає, що до кінця поточно року з українських біженців ще знімуть зобов’язання платити податок із соціальної допомоги за кордоном. Та поки що жодних законодавчих змін не відбулося, тож забувати про свої обов’язки перед державою нашим співвітчизникам не варто.

Хоча у самого Карпова виникло чимало питань щодо процедури оподаткування допомоги з-за кордону. Зокрема як податкові інспектори зможуть перевірити обсяги отриманих українським громадянами виплат. Адже допомогу біженцям нерідко виплачують готівкою. Тож відслідкувати такі надходження вкрай складно.