До 800 тыс. грн от государства: кто из украинцев сможет претендовать на новый вид помощи

Украинцам, которые во время войны пострадали, выполняя свои служебные обязанности, назначат денежную помощь от государства. Максимальная сумма выплаты будет составлять 800 тыс. грн. Народные депутаты уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении.





Согласно тексту документа, зарегистрированному в парламенте под номером №7353, на выплаты смогут рассчитывать только определенные категории работников. В частности, будут иметь право на получение помощи украинцы, которые занимаются разными видами публичной деятельности, журналистикой, а также те, кто задействован в обслуживании объектов критической инфраструктуры. Сумма выплат будет зависеть от повреждений, понесенных пострадавшим.

Если документ будет одобрен парламентом украинцы, которые при исполнении своих трудовых обязанностей стали инвалидами, получат следующие выплаты:

800 тыс. грн – инвалидам І группы;

500 тыс. грн – инвалидам ІІ группы;

200 тыс. грн – инвалидам ІІІ группы.

В случае гибели работника денежную помощь получит его семья. Сумма компенсации составит 1 млн. грн.

Выплачивать украинцам компенсации за повреждения, полученные во время войны на рабочем месте, будут из специального резервного фонда государственного бюджета. Также чиновники планируют использовать для помощи пострадавшим работникам средства от правительств других стран и международных организаций.

В настоящее время законопроект №7353 уже был одобрен в первом чтении на заседании Верховной Рады 16 августа. За него отдали свои голоса 267 народных избранников.

Напомним, что украинцы сейчас могут получить материальную помощь от целого ряда международных организаций. В их список входят Международный Комитет Красного Креста, Агентство ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа ООН.

Кроме того, на днях возобновила прием заявок еще одна организация, которая с начала войны уже помогла более 30 тыс. украинцев. Это Норвежский совет по делам беженцев. Сейчас она предлагает пострадавшим от войны гражданам выплаты в размере 2200 грн. на человека в течение трех месяцев.