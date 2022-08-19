Китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 августа

Август на дворе, вроде пора уже осень встречать, но нет, жара так и шпарит — и атмосферная, и энергетическая. Новая неделя августа ничем не удивит: все также будет штормить, планы — срываться, а давление — нарастать. Для кого-то ощутимо, для кого-то слегка. Ничего удивительного — месяц столкновения Тигра и Обезьяны продолжается.





Вторник, кстати, будет показательный день для того, чтобы проверить ваши взаимоотношения с этими персонажами. Если вы «дружите» с Обезьяной, то день может сложиться весьма удачно, а если с Тигром, то наоборот. Посмотрите внимательнее на события дня и отследите свое эмоциональное состояние — можно сделать много выводов о том, как именно вы взаимодействуете с энергиями.

Однако не воспринимайте прогнозы слишком буквально — это лишь подсказка в какие дни стоит активно действовать, а в какой сбавить обороты и прибавить осознанного отношения к своей жизни.

Понедельник, 22 августа, Инь Огонь на Козе

В понедельник лучше было бы воскресенье — работать совсем не захочется. Энергии стоят, дела не делаются, хочется удалиться в загородное поместье и наслаждаться тихим августом.

Если у вас есть возможность улизнуть от дел — так и сделайте, если же покой нам только снится, то единственный вариант — максимально снизить активность и добивать незавершенные проекты. Ну и рутина, конечно же. В рутине есть своя магия — привычный порядок ежедневных забот успокаивает нервы и приучает к системности.

Не планируйте на понедельник очень важные дела — могут возникнуть задержки и препятствия. Не очень хорош этот день и для сделок с недвижимостью. Что-то посмотреть, прикинуть, — да, но не покупать-продавать. Совсем не стоит в понедельник ходить по врачам и подвергаться плановому хирургическому вмешательству. Перенесите операции на более благоприятную дату.

Наиболее восприимчивыми к энергиям дня могу быть люди с Быком в карте. Их планы и взгляды на жизнь в этот день могут быть разрушены до основания.

Вторник, 23 августа. Ян Земля на Обезьяне

Во вторник в мир придут сразу две Земляные Обезьяны. День двойного столкновения обещает быть хаотичным и непредсказуемым. Если неопределенность — ваша стихия, то стоит половить рыбку в мутной воде. Глядишь, и золотая на удочку поймается.

Если же вы привыкли к порядку, размеренности и планируете большую часть ваших действий, то во вторник вам будет не очень уютно. Могут на пустом месте возникнуть неприятности, срывы проектов и договоренностей. Чтобы избежать разочарований, лучше не строить на этот день грандиозных планов.

Во вторник правильней всего заняться ежедневными простыми делами, разобраться с незавершенными историями и методично спланировать ближайшее будущее. Тем, кто останется невозмутимым и в хорошем настроении, мир дарует прекрасные возможности.

Люди с Тигром в карте будут особенно впечатлены энергиями вторника — двойная Обезьяна не дает шансов на гладкое течение дня. Будьте максимально аккуратны и, по возможности, спокойны.

Среда, 24 августа. Инь Земля на Петухе

В среду энергии разблокируются и вы это почувствуете. День обещает быть активным и результативным, но без фанатизма. Можно планировать множество нужных дел, но лучше всего пойдут все те, что связаны с очищением и избавлением от старого.

Займитесь в среду генеральной уборкой, сортировкой бытовых отходов, проверьте осенне-зимний гардероб и отдайте в благотворительные фонды одежду, которая вам уже не подходит. Разобрать завалы в рабочей почте или фотоальбом в телефоне — тоже правильное занятие для среды. Как и бросать курить или переедать.

Этот день особенно хорош для тех, кто планировал начинать диету и другие оздоровительные и очищающие процедуры. Удаление зубов и папиллом — в эту же корзину.

День может показаться нервным для людей с Петухом в карте. Практикуйте остужение ума и контроль эмоций и будет вам счастье.

Четверг, 25 августа. Ян Металл на Собаке

Четверг создан для эффективной работы. Энергии Огня и Металла сдвинут с места застопорившиеся дела. А Янские Земля с Металлом придадут решимости и проявят лидерские качества даже в тех, от кого вы этого никогда не ждали. Энтузиазм, дисциплина и нацеленность на результат — ключевые качества энергий этого дня.

На четверг хорошо планировать все, что связано с новым — открытие нового проекта, новоселье, крупные покупки (особенно недвижимость), инвестиционные сделки. Начинания четверга имеют шанс быть многократно преумноженными.

Не стоит затевать в четверг оформление кредитов, покупки в рассрочку. Не рекомендуется что-либо разрушать или вступать в отношения с обременительными обязательствами. Походы в суд также не лучшее решение для четверга.

Те, у кого в карте есть Лошадь, почувствуют в четверг усиление стихии огня. Планируйте день исходя из индивидуальной полезности для вас этого элемента.

Для людей с Драконом в карте день может преподнести сюрпризы. Желание все контролировать приведет только к истощению сил. Отнеситесь к событиям четверга максимально легко.

Пятница, 26 августа. Инь Металл на Свинье

Пятница — день баланса, выравнивания, энергии спокойны и уравновешены. И это точно не день для битвы или спора. Потратите много сил, но не факт, что удастся выиграть.

День хорош для разговоров, переговоров, поиска компромисса, выравнивания отношений и зализывания ран. Рядовое путешествие, начало долгих процессов, планирование, решение операционных проблем в бизнесе — дела этой пятницы.

Не стоит ввязываться в сомнительные, рискованные предприятия, ходить по судам, начинать новые бизнес-проекты и покупать имущество. Выиграть в сделках будет почти невозможно.

У людей со Змеей в карте в этот день возможны разного рода нестыковки и эмоциональные качели. Берегите бумажники и будьте внимательны с документами.

Суббота, 27 августа. Ян Вода на Крысе

В субботу приходящая энергия большой Воды чуть ослабит Обезьяну и придаст людям гибкость и коммуникабельность. День просто создан для общения во всех его видах.

Планируйте на субботу встречи с друзьями, свидания, разговоры и переговоры. Ваша харизма и дар убеждения будут на пике. Сочетание энергий дня особенно благоволит тем, кому надо срочно решить проблемы во взаимоотношениях. Причем не важно, чего вы добиваетесь — примирения или развода, и то и другое в субботу имеет шанс состояться при весьма благоприятных обстоятельствах.

Не стоит в субботу начинать лечение, садиться на диету или планировать любые другие косметические и оздоровительные процедуры. Не самый благоприятный день и для начала ремонта — может существенно затянуться.

Людей с Лошадью в карте может «понести». Импульсивность и эмоциональная нестабильность будут на максимуме. Имейте это ввиду и вовремя охлаждайте свои порывы.

Воскресенье, 28 августа. Инь Вода на Быке

В воскресенье можно как эффективно отдохнуть, так и переделать кучу полезных дел. День хорош как для общения, так и для домашних дел. Хозяйственный Бык поможет быстро решить все наболевшие вопросы по дому.

Если же ваш дом и так идеален и есть много свободного времени — потратьте его на душевное общение с близкими людьми и размышления о своем будущем. Обязательно визуализируйте свои мечты, представьте их максимально детально, в красках и с персонажами. Расскажите кому-нибудь о своей мечте, как уже сбывшейся, в настоящем времени. Этот лайфхак работает всегда и на 100%.

Людям с Козой в карте бацзы день может сулить препятствия и нестыковки. Не стоит давать обещаний с четкими сроками. Есть большая вероятность их невыполнения.

Хорошей вам недели!