Сколько украинцы заплатят за газ зимой: Нафтогаз назвал цену

В Украине стоимость газа в течение отопительного сезона изменяться не будет. Национальный поставщик ГК «Нафтогаз Украины» уже зафиксировал цену для потребителей на всю зиму. Клиенты компании будут покупать ресурс по годовому тарифу «Фиксированный», согласно которому цена цена кубического метра горючего составляет 7,96 грн.





Как отметили в пресс-службе «Нафтогаза», платить по 7,96 грн за куб украинцы смогут вплоть до завершения отопительного сезона, то есть до 1 мая 2023 года. Там также отметили, что установление поставщиком такого тарифа представляет собой незаурядное выявление лояльности к клиентам. Ведь в нынешних условиях это сравнительно небольшая цена.

В «Нафтогазе» призвали клиентов отплатить компании «той же монетой» и по возможности вовремя платить счета за газ. Такое ответственное поведение потребителей поможет успешно пройти отопительный сезон и станет своеобразным вкладом в победу Украины.

Пресс-служба крупнейшего украинского газопоставщика также указала на значительное удорожание «голубого топлива» в странах Европы. В частности, в Литве стоимость газа увеличилась до 42 грн, в Молдове – до 44 грн, а в соседней Польше ценник на ресурс превысил 53 грн за кубический метр. То есть цена горючего для европейцев сейчас в 7-8 раз выше, чем для украинских потребителей.

Главными причинами удорожания газа в Европе представители государственной компании считают повышение его закупочной стоимости на рынке. Не последнюю роль в ценовом коллапсе сыграл и газовый шантаж россиян.

Но украинцам все же советуют не сравнивать отечественные тарифы с европейскими. А ведь доходы потребителей из Украины и ЕС отличаются в разы.

Напомним, что в Украине сейчас активно развивают собственные газодобывающие мощности. В частности, в первых числах августа начала работать новая компрессорная станция, принадлежащая компании «Укргаздобыча». Дополнительный источник добычи поможет обеспечить большее прохождение отопительного сезона и уменьшить объемы закупок ресурса из-за рубежа.