Пора покупать сейф: до 21 августа представители трех зодиакальных знаков получат до 10 тысяч долларов

В период до 21 августа представителям некоторых зодиакальных знаков будет исключительно везти с финансами. На работе они ощутят прилив вдохновения, который позволит им проявить себя и получить повышение. А на некоторых счастливчиков деньги свалятся прямо с неба.





Больше шансов разбогатеть в ближайшие дни появится у Львов, Весов и Козерогов. Им прочат везение во всех начинаниях. К тому же, на горизонте появятся новые заманчивые перспективы, за которые нужно хвататься обеими руками.

Лев

Представителям этого знака до конца недели удастся совершить значительный карьерный скачок. Руководство, наконец, оценит их таланты и наградит немалой премией. Благодаря улучшению финансового положения Львы почувствуют себя гораздо увереннее. Они сделают давно запланированную покупку, на которую раньше не хватало денег, и начнут смело планировать будущее. Также уроженцы знака могут найти себе подработку, которая приносит им немалый дополнительный доход. Правда, за финансовое благополучие Львам придется заплатить своим временем, ведь работа будет занимать большую часть суток.

Весы

Весам до 21 августа астрологи гарантируют повышение. Представители знака получат руководящую должность, о которой мечтают уже не первый год. В связи с этим зарплата Весов увеличится чуть ли не вдвое. Не исключено, что в следующие несколько дней некоторые уроженцы знака получат еще и неожиданный финансовый сюрприз в виде денежного подарка или выигрыша в лотерею. Деньги будто сами будут идти к ним в руки, а все задуманное поднимется почти без труда.

Козерог

Родившиеся под этим созвездием в течение текущей недели почувствуют себя победителями. Удача не оставит их ни на минуту. Все рабочие встречи и соглашения будут исключительно удачными. Они принесут многотысячные дивиденды и ощутимо повлияют на финансовые возможности Козерогов. Представителей знака ждет триумфальное завершение недели, ведь за упорный труд они получат большую премию от руководства. А в выходные счастливчики зодиака как следует отпразднуют всю удачу.