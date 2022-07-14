Луна приблизилась к Земле: гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 июля, Луна максимально приблизилась к Земле, после чего сала убывающей и отправилась в знак Водолея. Этот переход принес с собой много интересного в жизнь каждого из знаков зодиака. Кого-то ждут новые возможности, кого-то прилив творческих сил и вдохновения, а кого-то внезапный роман.





♈ Овен

Это тот самый день, когда вы почувствуете, что ваши силы на исходе, Овны. В самые сложные моменты делайте глубокие вдохи, чтобы вернуть себе эмоциональное равновесие. Вам потребуется все ваше мужество, чтобы закончить начатое. Звезды обещают: отсюда будет становиться только лучше и лучше. Наступает время трансформации и получения хорошего.

Космический совет: не время останавливаться на достигнутом.

♉ Телец

Все получилось не так, как вы себе представляли, Тельцы. Сожалеть о неудачах — нормально. Однако как долго вы собираетесь это делать и жаловаться окружающим на жизнь? Сегодня звезды призывают вас оставить прошлое позади и открыться новому. Используйте энергию суперлуния, чтобы превратить свои раны в бесценный опыт, Тельцы.

Космический совет: оставьте прошлое позади и откройтесь новому.

♊ Близнецы

Возможно, происходящие перемены в вашей жизни нужны не для того, чтобы научить вас новому, а для того, чтобы отучить от старого. Отложите на время привычный сборник правил поведения, Близнецы. Есть вероятность, что главной причиной отсутствия чувства радости в вашей жизни стала зона комфорта. Выберетесь из нее и найдите новый источник вдохновения.

Космический совет: ваш смех — лучшее доказательство, что вы на правильном пути.

♋ Рак

Да, Раки, жизнь может быть к вам неблагосклонна, однако вы действительно считаете, что отказ от общения с людьми решит все проблемы? Сегодня звезды просят вас взглянуть в лицо своим страхам и прислушаться к их голосам. Закрываться и прятаться, когда нам страшно, — это нормально. Однако так можно делать только на время. Найдите в себе силы, чтобы выбраться из норки и открыться миру.

Космический совет: сразитесь с внутренними демонами.

♌ Лев

Суперлуние сделает вас особенно чувствительными, Львы. Все в порядке, не поддавайтесь панике и не сопротивляйтесь своим чувствам. Просто плывите по течению и сдайтесь, если потребуется. Также звезды рекомендуют вас сегодня прислушаться к своему телу и дать ему отдых. Послушайте медитативную музыку, сосредоточьтесь на разных техниках дыхания.

Космический совет: вы сегодня будете чувствительнее, чем обычно.

♍ Девы

Перестаньте заниматься самокопанием. Отпустите все привязанности и впустите в свою жизнь перемены. Только так вы достигните чувства гармонии. Оно просто необходимо, если вы устали притягивать извне только новые проблемы. Вы идете по пути мудрости и находитесь в той его точке, когда можете принять как темные, так и светлые аспекты своего существа.

Космический совет: постарайтесь понять, кто вы есть и кем должны стать.

♎ Весы

Сегодня выставите себя напоказ, Весы. Покиньте свою зону комфорта и чаще говорите «да», чем «нет». Приготовьтесь встретить множество людей, которые вдохновят вас на лучшее. В этот день вы можете испытать прилив творческих сил и получить новые идеи. Используйте энергию Суперлуния в креативных целях. При этом перестаньте беспокоиться о том, как другие люди могут воспринять вашу работу.

Космический совет: приготовьтесь к встрече с родственными душами.

♏ Скорпион

Просить то, что тебе причитается, редко бывает легкой задачей, Скорпионы. Однако вы должны делать то, что должны. Если вы не постоите за себя, никто не постоит. Если вы недовольны тем, сколько зарабатываете, не молчите. Скажите начальству, что хотите пересмотреть размер зарплаты и обсудите способы ее увеличить. Словом, сегодня звезды рекомендуют вам заняться приведением своих финансов в порядок.

Космический совет: приведите свои финансы в порядок.

♐ Стрелец

Для Стрельцов прошедшее суперлуние означает только одно — настало время инвестировать в свое будущее. Речь идет о предприятиях, которые обещают долгосрочную прибыль. Что касается романтической сферы жизни, принимайте практические решения. Вам нужна стабильность и последовательность, а не острые ощущения. Не нужно освобождать место для тех, кто его не захочет остаться навсегда.

Космический совет: инвестируйте в свое будущее.

♑ Козерог

Вы уже некоторое время находитесь на пике продуктивности. Вы изо всех сил старались превзойти себя и достичь того, что когда-то считали невозможным. Имейте в виду: главное испытание начнется, когда ваша энергия подойдет к концу. В такие моменты мы часто забываем о главном и начинаем тратить много времени на мелочи. Не поддавайтесь, сохраняйте спокойствие и продолжайте последовательно работать.

Космический совет: избегайте драм.

♒ Водолей

Не позволяйте никому обманывать вас, якобы ваши требования слишком велики или нереалистичны. Оставайтесь верны своим внутренним убеждениям, Водолеи. Поглядывайте на стрелку внутреннего компаса и двигайтесь в указанном направлении. Просите о том, что вам нужно, требуйте то, без чего не можете обойтись. За верность себе сегодня Вселенная вас вознаградит.

Космический совет: оставайтесь верны своим убеждениям.

♊ Рыбы

Хорошие и большие вещи не происходят в одночасье. Это то, что уже давно выяснили. Относитесь с уважением к этому знанию и не пытайтесь торопить события. Все придет в свое время, будьте терпеливее и дайте зернам взойти. Даже если вы двое настолько близки, что можете читать мысли друг друга, для некоторых вещей требуется время.

Космический совет: не торопите события.