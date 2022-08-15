Павел Глоба объяснил почему 99% знаков Зодиака именно такие?

Есть люди, которые не верят в астрологию, они не читают гороскопы и не спрашивают у своего возлюбленного время его рождения. Но как же тогда можно объяснить то, что личности, родившиеся под одним и тем же созвездием, так похожи друг на друга? Астролог Павел Глоба объяснил, какие же предположения о знаках Зодиака чаще всего оказываются правдой?





1. Главными изменщиками следует считать Стрельцов. По статистике, именно представители огненного созвездия чаще других ходят налево от своих вторых половинок, а иногда они даже не скрывают этого.

2. Практически все Водолеи отличаются безэмоциональным характером. Они не знают, как рассказывать окружающим о своих чувствах, а поэтому держат все в себе. Из-за этого Водолеи нередко отталкивают от себя своих близких людей, которые пытаются к ним тянуться.

3. Люди с Луной в Близнецах часто жалуются на бессонницу, они просыпаются посреди ночи, именно их нередко беспокоят ментальные проблемы.

4. А вот если у человека Луна оказалась в знаке Скорпиона, то, скорее всего, он не будет никому говорить о том, что переживает внутри себя, а возможно, он и сам не сможет понять, что испытывает по отношению к тому или иному собеседнику.

5. Лунные Козероги, как правило, отличаются пессимистичным характером. Часто они могут быть бесстрастными, а их лицо похоже на каменную маску, которую они никогда не снимают даже в общении с самыми близкими.

6. Если у человека Венера оказалась в Скорпионе или Овне, то, скорее всего, он будет быстро разочаровываться в своих возлюбленных. К сожалению, удержать интерес такой Венеры непросто, партнеру необходимо постоянно удивлять человека с таким аспектом в натальной карте.

7. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Мужчины-Девы отличаются странным характером, они сами себе на уме, не говорят окружающим о своих в планах и часто выглядят подозрительно.

8. Если у человека Марс в Тельце, то, скорее всего, он не будет ничем заниматься в своей жизни, пока его кто-то не заставит встать с дивана, такой индивид может бесконечно долго лениться.