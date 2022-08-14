В Приват24 появились новые функции, которых давно ждали украинцы

Государственный ПриватБанк обновил свою веб-версию приложения Приват24. В августе там появился целый ряд функций, которые сделают жизнь украинцев значительно проще. Одной из самых востребованных услуг стала возможность оформления страховки «Зеленая карта» для выезда за границу. Об этом стало известно из заявления пресс-службы банка.





Автогражданку, необходимую украинцам для пересечения границы на собственном транспортном средстве, в Приват24 можно оформить всего за несколько минут. Срок действия полиса «Зеленая карта» будет составлять от 15 суток до 1 года в зависимости от пожеланий клиента.

Кроме автострахования в функционал Приват24 добавили еще несколько новых услуг. В частности фрилансеры, которые пользуются платежной системой Payoneer, получили возможность выставлять своим контрагентам инвойсы прямо в веб-версии банковского приложения.

Самые маленькие клиенты Привата, пользующиеся «картами Юниора», теперь могут изменить на них установленную ранее сумму лимита. Для этого им нужно будет оставить специальную заявку, воспользовавшись меню «Кошелек». После чего запрос на увеличение лимита карты получат в подтверждение родители.

Коснулись обновления и популярной услуги «Сделал-заработал», с помощью которой родители могут платить своим детям определенные суммы за выполненные задания. Теперь эта услуга доступна и в веб-версии приложения Привата. Как только появляется подтверждение о выполнении задания, вознаграждение за него засчитывается на «карту Юниора».

Напомним, что в ПриватБанке недавно началась акция для украинцев, получающих финансовую помощь от международных организаций. Ее соорганизатором стала платежная система Mastercard. Продлится акционный период с 1 августа текущего года по 31 января 2023 года. За это время участники будут иметь возможность стать обладателями подарков на общую сумму 5 млн грн. Среди них пополнение мобильного счета на сумму 50 грн. и сертификаты giftmall для приобретения товаров на 5 тыс. грн. каждый.