Как дорого стоит арендовать виртуальный сервер?

Виртуальный сервер или VPS сервер – это решение, позволяющее предпринимателям приумножать свой доход без существенных затрат. Не только представители e-commerce, но и практически все другие компании имеют собственные сайты, а некоторые сразу несколько. Для обслуживания сайтов с большой нагрузкой нужно иметь в команде ИТ-специалистов, физический сервер и хорошее “железо”. А можно просто взять виртуальный сервер в аренду и доверить все заботы его владельцам.





Что такое виртуальный сервер и зачем он нужен?

Виртуальный сервер https://deltahost.ua/vps.html – это популярный облачный сервер, который можно арендовать у хостинг-провайдеров. Выглядит все следующим образом:

Провайдеры, имея мощное оборудование и весь необходимый софт, разворачивают готовые виртуальные серверы. Заказчики могут взять эти серверы в аренду и пользоваться ими, не покупая дорогой техники. Провайдер самостоятельно обслуживает сервер, работает над его безопасностью, круглосуточно защищает от сбоев в работе и решает все возможные проблемы.

Аренда vps/vds привлекает многих, ведь виртуальный выделенный сервер ничем не отличается от обычного (физического). Он имеет операционную систему (на выбор есть несколько), управляется с помощью средств программного администрирования, как и обычный компьютер, но стоит в разы дешевле физического. Заказчик может интегрировать арендованный сервер с собственной инфраструктурой, от этого система будет работать еще лучше.

Сколько стоит аренда виртуального сервера в Украине

Стоимость аренды виртуального сервера зависит от нескольких важных параметров и от самого поставщика, ведь разные провайдеры устанавливают собственные цены.

тип дискового накопителя SSD или HDD и объем памяти. HDD устаревший вариант диска, и он стоит дешевле. Подходит тем, кому важен объем памяти, а не скорость работы. SSD – позволяют в 2-3 раза быстрее открывать файлы, но цена его выше. Что касается объема памяти, то 1ГБ вполне достаточно для сайта-визитки или даже небольшого интернет-магазина;

центральный процессор (CPU). Мощность процессора и количество ядер тоже оказывают влияние на цену. Минимальный показатель 2 ядра;

регион. Чаще серверы размещают в США или Нидерландах. Второй вариант лучше, если ЦА Украина. Чем ближе сервер расположен тем быстрее будут загружаться сайты.

Также на цену влияет ОС. Например, WINDOWS стоит немного дороже, чем LINUX. Имеет значение и трафик. Если сайт большой и с большим количеством посетителей возможно придется доплатить за дополнительный трафик, или сразу выбрать тариф с нужным показателем.

Для того чтобы сравнить цены в Украине, приведем в пример нескольких поставщиков и самые дешевые тарифы, которые они предлагают.

Компания Deltahost < https://deltahost.ua/ предлагает сервер по цене 23$ в месяц, при годовой подписке цена – 20$. Параметры: ОС WINDOWS-VPS, двухъядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и 90 Гб ПЗУ-памяти (SSD-накопитель). Если выбрать операционную систему Linux, то месячная цена – 11,7$. Компания Cityhost предлагает такую ​​же цену (за Windows), но память при этом не 90 Гб, а лишь 50Гб. Linux будет стоить тоже примерно 11 долларов, но память еще меньше, всего 35 Гб. Компания Unihost самый дешевый тариф отдает в аренду по цене 81$ в месяц, но за эту стоимость арендатор получит 32 Гб оперативной памяти, и 120 SSD. Компания Zomro предлагает сервер за 32$ в месяц. По этой цене арендатор получит 8 ядер, 32 Гб ОЗУ и 240 Гб SSD.

Прежде чем выбрать поставщика, проанализируйте несколько популярнейших на рынке. Важно, чтобы компания предлагала разнообразные тарифы, как, например, Дельта Хост, где есть недорогие тарифы с 4 ГБ памяти, ведь зачем переплачивать за большие объемы, если они вам не нужны. Также, важно наличие грамотного менеджера, который выслушав ваши пожелания и специфику бизнеса, подберет самый выгодный тариф. Компания Deltahos предлагает бесплатное администрирование, этот пункт тоже имеет значение.