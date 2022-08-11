90 дней мало: в Раде решили продлить мобилизацию и военное положение на рекордный срок

Президент Владимир Зеленский снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий закон будет внесен в Раду и принят в ближайшие несколько дней. Это продолжение станет уже четвёртым с начала войны.





В последний раз президент пролонгировал военное положение в стране на 90 дней. Однако срок действия этого указа истекает 23 августа, а об окончании войны пока и речи не идет.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, от Зеленского ожидают продления военного положения на достаточно длительный срок. Это может быть 90 дней, как в прошлый раз, но, скорее всего, срок пролонгации станет еще больше.

Помимо указа о продолжении действия военного положения президент также должен дать новые распоряжения по мобилизации. Эти два вопроса неразрывно связаны между собой. Поэтому в ближайшее время появится два новых закона, от которых будет зависеть жизнь украинцев, по крайней мере, в последующие три месяца.

Напомним, что во время общей мобилизации, которая продолжается в Украине с 3 марта 2022 года и, очевидно, будет продлена еще на несколько месяцев, мужчинам запрещено выезжать за пределы Украины. Это правило касается всех представителей действующего пола в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанных.

Путешествовать за границу могут только граждане, которые по определенным причинам освобождены от мобилизации и некоторых определенных законом профессий. К лицам, не подлежащим мобилизации, относятся инвалиды, многодетные родители, единоличные опекуны детей-инвалидов и детей, имеющих тяжелые заболевания и т.д. При пересечении границы они должны документально подтвердить свой статус.

Что же касается профессий, то выезжать на определенный срок разрешено спортсменам (до 30 дней), водителям (до 45 дней) и железнодорожникам (до 6 месяцев). Однако для выезда из страны они должны получить специальное разрешение.