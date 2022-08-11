Астрологи назвали самые неудачные дни августа по Лунному календарю

Влияние луны на жизнь человека астрологи всегда считали очень сильным. Этот спутник Земли обладает чрезвычайно мощной энергетикой и способен в мгновение ока разрушить все замыслы, или даже изменить судьбу человека. Именно поэтому планируя важные события, такие как переезд, путешествие, деловые переговоры и т.д., следует сверяться с лунным календарем. А ведь этот загадочный спутник Земли может как помочь, так и окончательно испортить ваш день.





Украинские астрологи ответили, как будет вести себя луна в августе, а также перечислили благоприятные и неблагоприятные даты последнего месяца лета. Когда стоит открыться миру и без страха делать то, что хочется, а когда лучше остаться дома и даже носа не потыкать на улицу.

Благоприятные дни августа

Согласно лунному календарю, наиболее удачными будут 2-4, 7-8, 10-11 августа, а также 17 и 18 августа. В эти дни можно без боязни принимать решения о работе и личной жизни. Они обещают быть удачными и положительно повлиять на судьбу принимающих.

Неблагоприятные дни августа

Самыми плохими днями последнего месяца лета станут 1, 6, 9 12-13, 15-16, 20, 22-23, 26-27, а еще 29 августа. У этих дат тяжелая энергетика, негативно влияющая на настроение людей. Они будут раздражительны, конфликтны, а многим банально не будет везти.

Полнолуние и Новолуние

Остальные даты августа соответствуют определенным фазам луны, таким как Полнолуние, Новолуние и т.д. Эти дни считаются нейтральными, однако все равно нужно вести себя с осторожностью.

Следует помнить о таких датах, соответствующих фазам Луны:

12 августа – Полнолуние;

27 августа – Новолуние;

1-11 августа и 28-31 августа – Растущая луна;

13-26 августа – Старая луна;

5 августа – Первая четверть;

19 августа – Третья четверть.

Астрологи отмечают, что действия и даже мысли, сопровождающие вас в такие дни, могут оказать значительное влияние на всю дальнейшую жизнь.