В Украине закончились электрокары: теперь только заказывать

Топливный кризис, досаждающий украинцам еще с начала войны, привел к значительному увеличению популярности электрокаров. Автомобили на альтернативном питании разбирали как «горячие пирожки». В результате запасы дилеров иссякли и сейчас украинцы могут приобрести новые электрокары только под заказ, или зарезервировать машину из партии, которая уже направляется в Украину.





Последнее авто на электродвигателе, которое можно приобрести в Украине, предлагает один из мультибрендовых неофициальных дилеров. Это модель Mercedes Benz EQS. Ее цена стартует от 3,5 млн. грн.

В общем, именно мультибрендовые дилеры лучше всего отреагировали на изменения в предпочтениях украинцев. Они первыми наладили новые схемы поставок и начали завозить в Украину автомобили, с которыми еще не знакомы местные потребители.

Отечественные автоэксперты составили список новых электромобилей, которые сейчас можно заказать или купить в Украине. В этот список вошли машины 9-ти мировых брендов. Цены стартуют от 1,1 млн. грн.

Самыми дешевыми вариантами для желающих забыть о проблемах с бензином оказались Nissan Leaf и Honda X-NV. Стоимость обоих около 1,1 млн. грн.

Чуть больше придется заплатить Honda M-NV. Цена этой модели сейчас стартует от 1,2 млн. грн. Кстати, за такую ​​же сумму можно приобрести и электрический Volkswagen ID.3.

На третьем месте по цене оказалась известная среди украинских автомобилистов Hyundai Kona Electric за 1,3 млн. грн.

Остальные списки электрокакаров, которые можно заказать в Украине, выглядят так:

Volkswagen ID.4 – 1,5 млн грн;

Volkswagen ID.6 – 1,7 млн ​​грн;

Volvo XC40 Recharge и Cupra Born – 1,8 млн. грн;

Mercedes-Benz EQC – 2,1 млн грн;

Mercedes-Benz EQА – 2,2 млн грн;

BMW iX3 – 2,7 млн ​​грн;

Mercedes-Benz EQE – 2,8 млн грн;

BMW iX – 5,1 млн грн;

Rivian R1T – 6,4 млн грн.

Напомним, что на волне популярности электрокаров китайский автобренд China Evergrande Group запустил в продажу новый электрический внедорожник Hengchi 5. Производитель настолько уверен в своем флагмане, что предлагает покупателям бесплатный сервис и пожизненную гарантию.