Украинцам рассказали, как получить скидку в «Нафтогазе» и сколько можно сэкономить

Клиенты ГК «Нафтогаз Украины» теперь смогут получить скидку на услуги газоснабжения. Чтобы сэкономить на «голубом топливе», им придется заплатить за него чуть раньше обычного. Как работает система скидок «Нафтогаза», рассказали в пресс-службе компании.





Чтобы воспользоваться скидкой от поставщика, украинцам нужно внести оплату на свой счет до 15 августа. Сделать это можно с помощью чат-бота «Нафтогаза» или в личном кабинете на сайте компании. Клиент, выполнивший все эти условия, получит скидку на услуги газоснабжения в размере 1%. Этой скидкой он сможет воспользоваться при следующей оплате своего счета за газ.

В компании рассказали, что все средства, полученные от потребителей заранее, Ощадбанк с 18 по 25 числа каждого месяца перечисляет в качестве льгот коммунальным предприятиям.

В то же время украинцы, которые оплачивают свои счета за газ вперед, ничего не теряют. Лишние средства, или же переплата, остаются на их личных счетах. Эти средства компания списывает только по факту использования ресурса в течение последующих месяцев. Однако украинцам важно помнить, что при переплате необходимо своевременно подавать показатели газового счетчика своему облгазу – до 5 числа каждого месяца.

Что касается начисления субсидий и других льгот, с этими вопросами украинцам нужно обращаться непосредственно в управление соцзащиты по месту регистрации. Хотя проверить наличие льгот по оплате услуг газоснабжения они могут и в личном кабинете на сайте gas.ua или чат-ботах в Telegram и Viber.

Напомним, что после выхода с рынка большинства региональных газовых компаний число клиентов «Нафтогаза» выросло на 8,8 млн домохозяйств, то есть почти до почти до 11 млн. Теперь оператор обеспечивает газом более 90% украинских бытовых потребителей. Поэтому сэкономить 1% на оплате счета за газ сможет почти каждый украинец.