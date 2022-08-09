НБУ снова изменил правила покупки и продажи валюты: о чем следует знать украинцам

Национальный банк Украины изменил правила приобретения финансовыми учреждениями валюты у населения. Теперь банки и обменники смогут по своему усмотрению устанавливать курс, по которому будут принимать доллары, евро и другие мировые валюты. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №172, принятом 5 августа.





То есть сейчас как курс покупки, так и курс продажи валюты будут регулироваться исключительно учреждениями, проводящими данные операции. Хотя ранее банкам и обменникам запрещали покупать валюту у населения по цене ниже официального курса.

Кроме того, в регуляторе пересмотрели правила покупки валюты, причем не только физическими, но и юридическими лицами. В результате НБУ принял решение разрешить предпринимателям покупку валюты для обеспечения суточных расходов работников, уезжающих за границу в командировку.

Однако здесь есть определенные ограничения. Под таким поводом можно приобрести только сумму, которая покроет сдельные из расчета 80 евро в день. То есть если за документами гражданин едет за кордом по делам компании на 3 дня, купить можно будет не больше 240 евро или другую валюту, которая в эквиваленте не превышает эту сумму.

Валюта, приобретенная с целью выплаты сдельных, должна быть зачислена на банковский счет компании. Этот счет в свою очередь должен соответствовать определенному НБУ критерию. А именно – все операции за ним производятся исключительно с помощью электронного платежного средства.

Постановление, подтверждающее вышеуказанные изменения, вступило в силу в минувшую субботу 6 августа. Так что уже с понедельника 8 августа украинцы начали продавать и покупать валюту по новым правилам.

Напомним, в Кабинете Министров Украины сейчас готовят новый закон, которым будет введен 10% налог на валютообменные операции при покупке импортных товаров. По мнению чиновников из Национального банка, такой шаг ускорит инфляцию в стране по меньшей мере на 1%