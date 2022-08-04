В приложении «Воздушная тревога» появятся новые виды предупреждений: к чему готовят украинцев

В приложении «Воздушная тревога» появилось несколько новых типов предупреждений. Теперь украинцев станут оповещать также о химической и радиационной угрозе. Кроме того, вместе со звуковым сигналом, пользователи будут получать специальные текстовые подсказки, как поступать в той или иной ситуации.





О нововведениях сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации. Там уточнили, что приложение будет предупреждать украинцев о таких типах угроз:

воздушная тревога;

уличные бои;

артиллерийский обстрел;

радиационная угроза;

химическая опасность.

То есть граждане смогут узнать заранее пять видов угроз. Как и при нападении с угрозой ракетного обстрела, звуковой сигнал будет раздаваться в момент начала и завершения периода опасности.

В Минцифре отметили, что информацию обо всех упомянутых типах опасностей приложение «Воздушная тревога» получает от уполномоченных операторов обладминистраций Украины. Тем временем координацию сигналов тревоги обеспечивают дежурные работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Также в пресс-центре Министерства объяснили, как включить новые виды уведомлений в приложении «Воздушная тревога». Для этого нужно только обновить приложение к последней версии. На сегодняшний день обновления доступны для владельцев смартфонов, работающих на операционных системах Android, iOS и Huawei.

В общей сложности мобильное приложение «Воздушная тревога» с начала войны загрузило 11 миллионов пользователей. По крайней мере, четверть украинцев регулярно получают уведомления об опасности и могут позаботиться о себе и своих близких. Особенно полезным оказалось приложение для жителей сельской местности, где не всегда слышны сигналы тревоги.

Напомним, что ранее в Министерстве цифровой трансформации также сообщали о подготовке к внедрению электронного пенсионного удостоверения и постоянного или временного вида на жительство. Их появлению в приложении «Дия» прежде всего обрадуются переселенцы, которые в результате вражеских обстрелов потеряли свои документы.