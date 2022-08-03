От 150 тысяч гривен: сколько просят за пересечение границы призывниками

В Украине было разоблачено несколько новых схем, с помощью которых мужчины призывного возраста выезжали за границу. За свои противозаконные услуги злоумышленники брали от $4 тыс. до $15 тыс. Цена зависела от того, где заказчик пересекал границу и насколько при этом рисковал.





Как сообщили в пресс-службе СБУ, самые дорогие услуги по пересечению границы оказывали в Киеве. Автором преступной схемы оказался экс-помощник нардепа от ныне запрещенной партии «Оппозиционный блок». Он работает в одном из коммунальных медицинских учреждений, подчиняющихся КГГА. Пользуясь своими полномочиями, мужчина изготавливал для военнообязанных мужчин документы, которые освобождали их от мобилизации.

Кроме того, злоумышленник предлагал своим клиентам помощь во время прохождения границы. Очевидно, там у него также были «свои люди», с которыми мошенник делился прибылью. Таковой пакет услуг по выезду за границу обходился призывнику в $15,2 тыс.

Еще одна схема незаконного выезда из страны действовала в Николаеве. Местный житель договорился с несколькими гражданами Молдовы и с их помощью переправлял украинцев через границу. Эта схема была достаточно рискованной для заказчиков, ведь в соседнюю страну они попадали, минуя официальные пункты пропуска. Поэтому и цена была значительно ниже, чем у столичного мошенника – $6 тыс.

Во Львове одного из местных жителей поймали еще до того, как он начал осуществлять свою преступную деятельность. Подозреваемый намеревался подделывать документы для мужчин, желающих выехать за границу. Свои услуги он оценил в $4 тыс. К счастью мошенник так и не успел воплотить свой замысел в жизнь.

Всем разоблаченным СБУ организаторам незаконного выезда мужчин за границу было объявлено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в их отношении проводятся следственные действия.