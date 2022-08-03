МРТ головного мозку та комп’ютерна томографія: ціна, показання, переваги

Для встановлення точного діагнозу лікарями призначається магнітно-резонансна або комп’ютерна томографія. Це неінвазивні методи діагностики, для яких характерна безпека, ефективність та висока інформативність. При цьому обстеження мають свої особливості та протипоказання, з якими слід ознайомитись докладніше.





Особливості МРТ головного мозку

Магнітно-резонансна томографія голови є одним із найбільш затребуваних методів діагностики. Вона дозволяє виявити будь-які відхилення та зміни в тканинах, поставити точний діагноз та призначити ефективне лікування.

МРТ голови призначають за наявності такої симптоматики:

непритомність та судоми;

шум у вухах;

захворювання очей та внутрішнього вуха;

підозри на інсульт;

провали в пам’яті та часті головні болі.

Обстеження проводиться із контрастом або без нього. Незважаючи на безпеку та неінвазивність процедури, є і протипоказання, серед яких клаустрофобія, вагітність першого триместру, розлади психіки, панічні атаки, серцева недостатність та ін.

Для визначення будь-яких відхилень призначається МРТ головного мозку ціна якої залежить від використання контрасту, терміновості обстеження та інших чинників. За результатами можна на 100% визначити епілепсію, інсульт, уроджені патології, розсіяний склероз, пухлини мозку, зміни у структурі гіпофіза тощо.

До основних показань призначення МРТ головного мозку відносять підозри на онкологію або наявність метастазів, аденоми гіпофіза, артеріальної гіпертензії, порушення кровообігу, інсульту та інших проблем.

МРТ головного мозку призначається строго за показаннями та направленням лікаря. Особливої ​​підготовки не потрібно, а на попередній консультації фахівець має виключити можливі протипоказання.

Комп’ютерна томографія: ціна та показання

Ще одним методом діагностичного обстеження є комп’ютерна томографія ціна якої доступна. Вона дозволяє на ранній стадії визначити розвиток захворювань на основі застосування променевої діагностики.

Завдяки використанню іонізуючого випромінювання КТ призначається лікарем за показаннями. Є й низка протипоказань, серед яких алергія на контраст, вагітність, ожиріння, неможливість зберігати нерухоме становище під час обстеження.

Крім КТ головного мозку, проводиться також обстеження легень, хребта, органів черевної порожнини, судин та суглобів, а також пошук метастазів. У порівнянні з рентгенографією комп’ютерна томографія має низку незаперечних переваг, а саме:

висока інформативність;

отримання 3D-зображення за рахунок пошарового сканування;

безпека;

мінімум протипоказань;

доведена ефективність, особливо для КТ з контрастом.

Як і для МРТ, особливої ​​підготовки перед комп’ютерною томографією не потрібно. Якщо обстеження із запровадженням контрасту, то заздалегідь пацієнту необхідно здати аналіз на креатинін.