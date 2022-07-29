В скором времени в Украине подешевеют автомобили с пробегом: актуальные цены украинцам уже не по карману

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом составляет около $6-7 тыс. Однако такой она будет оставаться недолго. Уже 1-2 месяца стоимость подержанных машин постепенно пойдет на убыль. Такой прогноз дал руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.





Эксперт утверждает, что подорожание доллара на 25% приведет к снижению платежеспособности украинцев. Те же ценники в долларах, которые раньше полностью устраивали покупателей, будут их отпугивать. Потому дилерам вторичного рынка придется пересмотреть свои цены, если они не желают терять покупателей.

Соглашается с Бучацким и глава Ассоциации дилеров подержанных автомобилей Тарас Коваленко. Он отметил, что автомобиль для украинцев не является первоочередной потребностью. Поэтому цена для них очень важный фактор, который может заставить отказаться от покупки.

Коваленко также отметил, что снижение стоимости б/у автомобилей будет очень постепенным. Отмена “нулевого растаможивания” может стать причиной сокращения импорта. В результате транспортные средства с пробегом станут дефицитными, и это будет тормозить процесс их удешевления.

Лучшим способом снизить долларовые ценники подержанных автомобилей было бы возвращение беспошлинного режима. Однако пойти на такой шаг во властных кругах точно не готовы, ведь там уже рассчитывают за немалые поступления в бюджет за счет пошлины на импорт.

Хотя следует отметить, что на рассмотрении парламента сейчас находится 15 законопроектов с предложениями по изменению таможенных правил для импортных автомобилей. Но больше всего нардепы склоняются к правительственной инициативе, которая предлагает растаможку автомобилей с помощью государственного приложения «Дия».

По мнению Бучацкого, правила растаможки все же могут кое-что, но это точно будет не раньше осени. Что касается бесплатного растаможивания, на его возвращение надежды вообще нет. Так что снижать цены на автомобили продавцы сейчас могут только себе в убыток.