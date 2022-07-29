Украинцы могут подать заявление на пенсию и проверить свой стаж на сайте ПФУ: какие еще услуги доступны

Пенсионный фонд Украины обеспечивает гражданам дистанционный доступ к целому ряду сервисов. Воспользоваться ими украинцы могут, посетив портал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо пройти регистрацию через государственное приложение «Дия» с использованием технологии верификации BankID.





Как рассказали в Пенсионном фонде, портал электронных услуг позволяет проверить данные о стаже гражданина, подать обращение или заявление на назначение пенсионных выплат, заказать пенсионное удостоверение. Но это еще далеко не весь перечень госуслуг, которые украинцы могут получить, не вставая с дивана. В частности, на портале ПФУ можно воспользоваться следующими сервисами:

получение справок с подтверждающим QR-кодом (справки формы ОК-5 и ОК-7, о доходах пенсионера для оформления субсидии, справка о размере пенсии, выписка из реестра застрахованных лиц и т. д.);

получение выписки из цифрового реестра листков нетрудоспособности;

пересмотр прогнозируемой суммы будущей пенсии с помощью специального «Пенсионного калькулятора»;

пересмотр и корректировка анкеты гражданина в электронном реестре застрахованных лиц;

подключение услуги бесплатного информирования о назначении пенсии, ее перерасчет, актуальный страховой стаж, уплату работодателем страхового взноса и т.п. посредством СМС-сообщения.

Все эти услуги пенсионеры Украины могут воспользоваться с помощью своего смартфона или компьютера. Благодаря порталу электронных услуг старикам больше не нужно идти в филиал пенсионного фонда за каждой справкой или выпиской. Ведь многие пожилые украинцы имеют проблемы со здоровьем и не могут даже выйти из дома, не то что выстаивать длиннющие очереди в государственных учреждениях.

Напомним, что начисление пенсий за июль в ПФУ уже завершили. На 25 июля были профинансированы выплаты на сумму 50,2 млрд. грн. Стоит отметить, что в этом месяце на содержание пожилых граждан государство выделило на 1 млрд. грн меньше, чем в июне.