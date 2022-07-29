Як правильно налаштувати камеру смартфона для зйомки відео

Якими б не були класними сучасні смартфони, а також автоматичні налаштування камери, повністю реалізувати можливості гаджета можна тільки відрегулювавши багато параметрів вручну. Які саме? Знаннями на цю тему ми поділилися у спеціальному матеріалі.





Увімкнення сітки

Корисна функція, яка є на будь-якому сучасному смартфоні. Увімкнувши сітку, ви зможете красивіше збудувати кадр, а також правильно розподілити об’єкти. Вкрай корисна фіча, яку не варто ігнорувати.

Розширення

Найпопулярніші нині формати – 720p, 1080p та 4К. Вибирати останній не рекомендуємо – ролики важитимуть багато, що значно ускладнить подальшу роботу з ними, а різниця в якості порівняно з 1080p не така помітна. Вловити її можна лише під час відтворення контенту на великому телевізорі або моніторі з підтримкою 4К. На телефоні або моніторі комп’ютера ви навряд чи помітите різницю між роликом в 1080p і 4К. Тому обирайте перший варіант.

Частота кадрів

Параметр, який впливає на те, наскільки плавним буде відео. Найпопулярніші нині формати – 30 к/с та 60 к/с. Краще вибирати другий варіант, тому зображення буде краще сприйматися.

Що ще?

На жаль, багато виробників передбачають мінімум функцій для налаштування відеозйомки на своїх телефонах. Параметрів зйомки в рази більше. Що робити у такій ситуації? Ми пропонуємо користуватися сторонніми програмами. З їх допомогою ви зможете регулювати експозицію, автоматично вибирати фокус, включати HDR, відключати шумопридушення та різкість, а також регулювати безліч інших налаштувань, які відключені за умовчанням.

Парочка хороших варіантів: Filmic Pro і Pro Shot Camera. Це платні програми, але за рахунок їхнього багатого функціоналу ви точно не пошкодуєте жодної витраченої копійки.