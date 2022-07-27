Новолуние 28 июля: чего нельзя делать в этот день по мнению астрологов

В четверг 28 июля в 20:55 украинцы будут наблюдать невероятное явление – новолуние в знаке Льва. В целом астрологи считают такие моменты слишком благоприятными. Они в один голос советуют в день новолуния не проводить важные встречи и не принимать судьбоносных решений. Что можно и нельзя делать во время июльского новолуния? Как использовать это явление для собственных желаний? Об этом сегодня и поговорим.





В чем особенность новолуния 28 июля

Главным негативным фактором сегодняшнего новолуния является неудачное сочетание Урана с Сатурном, Меркурием и Марсом, а также крайне слабая Лунная энергия. Поэтому большинство людей будут чувствовать себя неуверенными и нерешительными, будто удача вдруг повернулась к ним спиной.

Но есть и хорошая новость – текущий новолуние характеризуется чрезвычайно удачным положением Юпитера. Планета Юпитер давно считается планетой удачи, поэтому астрологи советуют в этот день смело мечтать и строить планы на будущее.

В новолуние 28 июля можно…

Известная украинская астролог Валентина Ветрок советует в этот день больше мечтать и мысленно создавать модель своего будущего. Также очень полезно загадывать желания. А чтобы загаданное в новолуние желание исполнилось, Валентина советует провести несложный ритуал – записать его на чистом листе бумаги.

В новолуние 28 июля запрещено…

Не следует в этот день желать зла другим людям, а также вспоминать плохие события и ссоры из прошлого. Напротив, нужно очистить свои мысли от зла ​​и избавиться от всех негативных эмоций.

Также в этот день не советуют переезжать, отправляться в отпуск или командировку. Лучше избегать важных встреч, распития алкогольных напитков и, как ни странно, кардинальных внешних изменений. В частности, женщинам не помешает перенести запись к парикмахеру или косметологу на другой день.