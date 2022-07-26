Астролог розкрив дату закінчення війни та вступу України до Євросоюзу

Військові дії в Україні можуть закінчитися навесні 2023 року. Та перемозі передуватиме складний для країни період. Взимку українцям буде непереливки через економічні труднощі. Проте із закінченням війни на Україну чекає процвітання та довгоочікуваний вступ до Європейського союзу.





Таке пророцтво щодо майбутнього України дав відомий астролог Олексій Кириченко. Він зазначив, що повністю встановити мир в країні вдасться не раніше, аніж за рік. До того часу ми отримаємо цілковиту перевагу над ворогом та повернемо частину окупованих територій.

Однак остаточно завершити процес деокупації українським військовим вдасться лише до 2025 року. Що ж стосується Криму – його звільнення може затягнутися навіть до 2026 року.

Кириченко також зауважив, що завдяки єднанню українців та мужній боротьбі за власну свободу, вони обов’язково здобудуть перемогу. Це навіть не обговорюється. Ба більше, у 2024 році збудеться заповітна мрія більшості наших співвітчизників – Україну приймуть до Євросоюзу.

Натомість інша українська астрологиня Наталія Власова вважає, що наразі однаково ймовірними є кілька термінів закінчення війни в Україні. Зокрема бойові дії можуть стихнути як восени 2023 року, так і влітку 2024 року. Окрім того народ України чекає ще кілька доленосних подій, які відбудуться вже після перемоги – у 2024-2025 роках.

Дещо іншу позицію стосовно строку та умов завершення війни в Україні має екстрасенс Максим Гордєєв. Перш за все він зазначив, що вже у серпні на фронті відбудуться події, здатні переломити хід бойових дій. Чекати їх пожна приблизно в середині місяця.

Саме з цього моменту і почнеться переможна хода ЗСУ. Наші військові будуть звільняти від окупантів місто за містом та впевнено відтискати ворога до кордонів. Однак цей процес не буде швидким і завершиться лише наприкінці 2022-го чи навіть на початку 2023 року.