Деньги придут: финансовый гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака

В этот день мы можем заработать еще больше денег.





Овен

У Овнов в начале дня могут быть мелкие неурядицы в работе. Например, вы можете допустить ошибку, и придется заново что-то переделывать, расходуя на это дополнительное время и силы. В конце дня дела нормализуются, и вы сможете наверстать упущенное. Поэтому наиболее сложную и ответственную работу лучше запланировать на вторую половину дня.

Телец

Если Тельцам предстоит проходить профессиональное обучение в этот день, то в начале дня не торопитесь браться за изучение важных тем. В это время у вас может быть рассеянно внимание. Также взаимоотношения с преподавателем могут оставлять лучшего. Во второй половине дня ваши интеллектуальные способности усиливаются, и учеба пойдет успешно.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми операциями. Особенно это относится к даче денег взаймы на короткий срок. Во второй половине дня у вас усиливается практичность и финансовое чутье, что положительно отразится на росте доходов. Старайтесь найти пути совершенствования стиля и методов в работе.

Рак

Во взаимоотношениях Раков с деловыми партнерами в первой половине дня могут проявиться шероховатости. Возможно, вам будет сложнее скооперироваться с партнером ради общего дела. Также вам может показаться, что партнер не склонен считаться с вашим мнением. Вторая половина дня благоприятна для личных инициатив. Для большей эффективности вам нужна свобода от ограничений.

Лев

У Львов в первой половине дня могут возникнуть осложнения во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Также это не лучшее время для взаимодействия между начальством и подчиненными. Вторая половина дня значительно улучшает обстановку. Отношения с начальством могут стать более доверительными и гармоничными. Вы можете найти дополнительный источник доходов.

Дева

Девам в первой половине дня не рекомендуется публиковать рекламные объявления в Интернете и делать рассылку резюме. Эффективность ваших попыток привлечь к себе внимание близка к нулю в это время. Вторая половина дня благоприятствует деловому сотрудничеству в составе группы, коллектива. Хорошо работать с прицелом на перспективу, с получением результата в будущем.

Весы

У Весов, работающих в офисе, в первой половине дня не лучшее время для подготовки финансовых отчетов. В ходе работы с цифрами вы рискуете допустить ошибку, найти и исправить которую будет затруднительно. Вторая половина дня благоприятна для руководящих работников, планирующих проведение реформ и кадровые перестановки. Старайтесь избавляться от всего устаревшего, утратившего былую эффективность.

Скорпион

На утренние часы Скорпионам лучше не планировать проведение деловых встреч. В ходе поездок и контактов могут произойти непредвиденные происшествия, которые помешают вам добиться желаемого результата. Вторая половина дня складывается удачно для индивидуального обслуживания клиентов. Вы сможете учесть все пожелания клиентов, и ваш труд может стать более популярным и востребованным.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня вряд ли предоставят выгодную работу, на которой вы могли бы повысить доходы. Кроме того, в это время у вас могут быть мелкие технические сбои, что негативно отразится на производительности труда. Вторая половина дня благоприятствует изобретателям и рационализаторам. Активнее занимайтесь освоением новой техники и механизмов.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Однако это не повод для пересмотра параметров сотрудничества и поиска новых подходов. В это время любые новшества могут только навредить вашим взаимоотношениям. В конце дня удачное время для консультантов сетевого маркетинга. Проведенные рекламные мероприятия вполне себя оправдают.

Водолей

Водолеям в первой половине дня не рекомендуется браться за выполнение частных заказов, в том числе полученных из Интернета по фрилансу. Это время может быть связано с неисполнительностью контрагентов. Во второй половине дня повышается результативность вашей работы. Во многом это может быть связано с повышением уровня работоспособности.

Рыбы

Если Рыбам требуется сегодня договориться о сотрудничестве, то запланируйте встречу на вторую половину дня. В это время вероятность гармоничного общения с разными людьми для вас возрастает. Также это хорошее время для торгово-закупочной деятельности и в особенности для оптовых закупок. Можно подключать других людей к решению своих актуальных вопросов.