Долар чи євро: українцям розповіли, в якій валюті краще тримати заощадження

Минулого тижня євро вперше за останні два десятиліття впав нижче долара. Його курс дійшов до позначки 0,98 $/євро, хоча зазвичай не опускався нижче 1,02 $/євро. Та навіть попри те, що на вітчизняному валютному ринку ця тенденція ще не проявилася у повну силу, українці почали сумніватися у доцільності придбання євровалюти. Чи реальні ці побоювання та якій валюті варто віддати перевагу зараз?





Як зазначила, очільниця департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку Анна Золотько, зниження курсу євро до долара спричинене перш за все наближенням енергетичної кризи. Хоча і без впливу інфляції, яка у Європі зараз складає 8,6%, тут також не обійшлося.

Та це ще не означає, що євро приречений до девальвації і його потрібно терміново позбуватися. Насправді доля курсу зараз цілком і повністю знаходиться в руках Європейського центробанку, який, попри вплив на курс негативних факторів , поки що навіть не намагався підняти облікову ставку.

Для порівняння, у США, де зараз також спостерігається рекордна інфляція у 9,1%, вже двічі підіймали облікову ставку. Тож зниження курсу євро до долара криється не стільки в ослабленні європейської валюти, скільки в укріпленні валюти американської завдяки активним діям Федеральної резервної системи.

Однак експертка вважає, що ЄЦБ таки зважиться на підняття облікової ставки. Тоді девальвацію євро вдасться зупинити і вже до кінця року євро підніметься до рівня 1,05 $/євро.

Протилежної думки притримується аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Він підкреслив, Європі зараз вигідне таке курсове співвідношення, адже місцеві компанії можуть отримувати більший прибуток від експорту. А це означає, що активних дій по підтримці євро від ЄЦБ найближчим часом чекати не варто.

Що ж стосується доцільності придбання валюти в якості заощаджень, експерти радять все ж віддати перевагу більш «твердому» долару. Хоча в розпачі бігти до обмінника та збувати накопичені євро також не варто. Адже чіткої відповіді щодо долі євровалюти зараз не зможе дати жоден фінансовий аналітик.