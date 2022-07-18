Безпеки не буде: учасник «Битви екстрасенсів» розповів про майбутні події у війні

Військові дії в Україні завершаться ще нескоро. Попереду нас чекають непевні часи. Ситуація на фронті буде змінюватися то на краще, то на гірше. Та в результаті українці таки здобудуть омріяну перемогу, а президент росії путін помре із відчуттям нищівної поразки.





Такий прогноз щодо подальших подій у війні озвучив переможець 20-го сезону «Битви екстрасенсів» Арман Цибульський. Він зазначив, що перемога абсолютно точно буде за нами, проте на неї доведеться ще трохи почекати.

Також екстрасенс висловив припущення щодо втручання у війну Білорусі. На його думку це станеться восени. Однак в якій формі наші північні сусіди долучаться до бойових дій Цибульський не уточнив. Натомість він розповів, що білоруси отримають в Україні миттєву й жорстку відповідь, після чого швидко відмовляться від свого задуму.

В контексті прогнозу екстрасенс зауважив, що українці не відчують себе у безпеці навіть після повернення всіх захоплених рашистами територій. Щоб отримати гарантії спокійного життя й запобігти війні в майбутньому, ЗСУ потрібно дійти аж до Москви та домогтися зміни влади в росії. Проте таку стратегію Україна зможе реалізувати лише із міжнародною підтримкою.

Арман Цибульський не виключає, що в кінці війни, російський диктатор вчинить самогубство. Його смерть стане свого роду визнання поразки росії та символом перемоги України. Натомість співучасники путіна, які допомагали йому знищувати українські міста та чинити жорстокі злочини, підуть під суд.

Варто зазначити, що переможець «Битви екстрасенсів» не один притримується версії про смерть російського диктатора. Авторка YouTube-каналу Irina Astrology Horoscope також переконана – жити путіну залишилося недовго. Щоправда вона бачить кілька сценаріїв розвитку подій та поки що не може дати остаточний прогноз.