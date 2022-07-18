Заработки украинских беженцев в Европе порой превышают 100 тыс. грн: какие вакансии предлагают

Украинские беженцы, проживающие сейчас в странах Евросоюза, зарабатывают по меньшей мере 28,4 тыс. грн в месяц. При этом на европейском рынке труда хватает и более высокооплачиваемых вакансий для иностранцев. В частности, около 25% работодателей предлагают заработок от 52,5 тыс. грн. За квалифицированную работу некоторые европейские компании согласны платить даже более 100 тыс. грн.





По данным кадрового портала GRC, в 21% своих вакансий европейские работодатели указывают среднюю з/п в размере 76,5 тыс. грн. Так что фактически каждый пятый украинец может найти работу с окладом 1,5-1,7 тыс. евро в месяц. Между тем, 13% работодателей платят украинским беженцам от 100 тыс. грн в месяц. Правда, такая зарплата предполагает обладание определенной специальностью и, по крайней мере, многолетний опыт работы.

Следует отметить, что треть открытых в ЕС вакансий – для ИТ-специалистов. Средняя зарплата, предлагаемая таким работникам, составляет около 86,7 тыс. грн. Еще 25% работодателей ищут персонал для работы в сфере торговли, в том числе менеджеров по продажам и кассирам. Им предлагают доход в размере 50,7 тыс. грн.

Популярны за рубежом профессии маркетолога, PR-специалиста и рекламщика. Найти работу беженцам, работавшим в этой области, будет не сложно. Тай зарплату предлагают неплохую – в среднем 82,4 тыс. грн.

Что касается географического критерия, то почти четверть открытых вакансий – в Польше. В этой стране уже успели подстроиться под сегодняшние реалии и максимально упростили процесс трудоустройства иностранцев. Поэтому большинство украинцев сейчас живут и работают именно там.

Следует отметить, что летом в европейских странах количество вакансий существенно увеличивается. В частности, с началом сезона отпусков гостиницы, кафе и рестораны набирают дополнительный персонал, чтобы справиться с наплывом клиентов. Также немало вакансий в теплое время года появляется в сельском хозяйстве в пищевой промышленности, логистике и строительстве.