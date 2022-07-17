Гороскоп на 18 июля 2022 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет понедельник 18 июля.





В этот день будьте максимально внимательными, старайтесь не допускать ошибок. Не забывайте заниматься домашними хлопотами.

Возможны романтические встречи.

Знаки Огня

Овен

Покажите себя с хорошей стороны на работе. Ваш авторитет возрастет. Возможны финансовые поступления. В семейной жизни возникают разногласия, но вы сможете их мирно разрешить.

Лев

Возможны события, которые заставят вам переосмыслить происходящее. Опирайтесь на свой жизненный опыт. В отношениях с близкими будьте внимательными. Вечером отдохните дома.

Стрелец

Действуйте самостоятельно, вы сможете достичь успеха. Не слушайте чужих советов. Сконцентрируйтесь на решении важных задач. Возможны спонтанные траты. Все поездки пройдут удачно.

Знаки Земли

Телец

Вы можете изрядно понервничать из-за некоторых событий. Вы сможете встретиться со старыми друзьями и рассказать им новости. Будьте внимательны при обращении с деньгами.

Дева

Попробуйте применять нестандартные методы на работе. Все покупки для дома будут удачными. Будьте аккуратными на дорогах. Вечер подходит для домашних дел.

Козерог

Вас ждут сложные события на работе. Будьте внимательными к деталям. Возможны неправильные поступки со стороны любимого человека. Не нужно остро реагировать на это.

Знаки Воздуха

Близнецы

В отношениях с коллегами могут быть стычки. Не позволяйте себе говорить лишнего. Родные расскажут вам хорошие новости. Возможны новые интересные знакомства. Займитесь домашними делами вечером.

Весы

Не торопитесь принимать важные решения. Вы можете попасть в неприятную ситуацию. Будьте терпеливыми к родным и близким. Вечером займитесь творчеством или поговорите по душам с родственниками.

Водолей

Чтобы чувствовать себя прекрасно, вам стоит поменять обстановку. Займитесь домашними хлопотами. Физические нагрузки для вас полезны.

Знаки Воды

Рак

Любимый человек может сделать вам подарок. Вы сможете добиться прекрасных результатов в карьере. Дома появятся новые проблемы. Вечером отдохните.

Скорпион

Можно заниматься решением финансовых проблем. Возможны предложения о дополнительном доходе. Все поездки будут удачными.

Рыбы

Возможны неожиданные события, которые заставят вас сдвинуть планы. В личной жизни будьте более инициативными.