Черное десятилетие: двух знаков зодиака до 2032 года ждут одни беды

Период до 2032 года будет крайне сложным для представителей двух знаков зодиака. Судьба будет испытывать их на крепость и не даст расслабиться ни на минуту. Да будет от этих трудностей и определенная польза. Уроженцы избранных знаков закалят свой характер и станут намного более устойчивыми к жизненным неурядицам.





По словам астрологов, невезение в течение следующих десяти лет ждет Раков и Весов. Им придется проявить гибкость и постоянно подстраиваться под ситуацию, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути.

Рак

До 2026 года Раки переживут самую настоящую «черную полосу». Все их планы пойдут кувырком, а на плечи свалится немало проблем. Представители знака могут остаться без работы и влезть в долги. Кроме того астрологи предрекают им предательство близкого человека, который причинит невыразимую боль.

Однако уже с 2027 года жизнь Раков начнет постепенно налаживаться. И все равно уроженцам знака советуют очень осторожно принимать решения, ведь каждый опрометчивый шаг может стать началом очередной серии неудач. Лучшее, что могут делать представители знака в это время, это уделять больше внимания своей семье. Хотя о карьере также забывать не стоит, чтобы не потерять добытую тяжелым трудом должность.

Весы

В течение следующих десяти лет радовать Весов будет только любовь. Они наконец-то найдут свою вторую половинку и поженятся. Однако в других областях жизни представителей знака будут постоянно преследовать неудачи. Весы лишатся любимой работы и впадут в затяжную депрессию, выбраться из которой им будет очень нелегко.

Отсутствие работы определенно скажется и на финансовой ситуации Весов. Наиболее трудным будет период до 2025 года. Однако астрологи советуют представителям знака по возможности удержаться от кредитов и не занимать деньги даже у близких друзей. Вернуть одолженное будет невероятно сложно.