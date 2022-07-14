Некоторым украинцам приходится платить за газ дважды: откуда взялись долги

Украинцы, которых в мае перевели на обслуживание в компанию «Нафтогаз», попали в крайне неприятную историю. Из-за того, что предыдущие поставщики не перестали рассылать платежки, потребители заплатили за майскую порцию ресурса именно им, а не «Нафтогазу». Поэтому, несмотря на оплаченный счет, они стали должниками «Нафтогаза» и вынуждены были заплатить за один и тот же месяц дважды.





Поняв, что произошло, потребители начали массово жаловаться на своих предыдущих поставщиков и потребовать перевести заплаченные ими за газ средства на счет НАК «Нафтогаза». Но выполнить просьбы бывших клиентов газсбыт отказались. Предложили прислать электронное письмо с копией паспорта и ИНН, квитанцией об оплате и заявлением на возврат переплаты. К письму потребители также должны были приобщить реквизиты своего счета в банке для перечисления средств.

Однако по состоянию на 11 июля только около 5% украинцев, заплативших за газ не тому поставщику, отправили заявку на возврат своих денег. При этом под офисами газовых компаний ежедневно собираются очереди из потребителей, пытающихся вернуть переплату.

Но даже те клиенты, которым удалось избежать переплат, все равно столкнулись с проблемами в расчетах. Ведь ряд приложений для оплаты коммуналки продолжает обвинять украинцев уже в неактуальных квитанциях. Например, столичное коммунальное предприятие «Центр коммунального сервиса» направило потребителям платежки от старого газопоставщика с нулями в графе, где должна быть сумма к оплате. Платежки от «Нафтогаза» большинство клиентов так и не получили, ведь компания присылает их только по запросу.

Еще больше запутывает украинцев то, что платить за доставку газа они должны своим газсбытам, а за потребленный газ – компании НАК «Нафтогаз». Поэтому некоторым из новых клиентов компании уже пришлось заплатить по счетам дважды.