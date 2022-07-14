Так виглядають безрамкові смартфони 2022 року. Вгадаєте, що за девайси?

Виробники смартфонів постійно змагаються один з одним, намагаючись переконати покупців, що саме їхній телефон найкращий у тому чи іншому питанні. Одна з актуальних полів битв, де компанії змагаються досі – товщина рамок довкола дисплея.





Першим з безрамкових гаджетів став LG G2, який вийшов далекого 2013 року. Багато води витекло з того часу, і через 10 років невеликими рамками оснащуються навіть бюджетні пристрої. А у яких девайсів рамки найтонші ? Це з’ясував відомий інсайдер IceUniverse, який виклав фотографії із 4 смартфонами рекордсменами, на яких встановлені свіжі шпалери від Nothing Phone (1).

Відпові Якщо ви надто пильно стежите за ринком мобільних телефонів, то, мабуть, вгадали не всі моделі. Це (зліва направо) – Samsung Galaxy S22 Ultra, ZTE Axon 40 Ultra, Realme GT 2 Master Explorer Edition та Galaxy S22+ . Флагман від Realme дебютував буквально на днях і став найдоступнішим смартфоном на базі нового процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1.