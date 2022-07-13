ПриватБанк реализовал возможность, на которую надеялись миллионы украинцев

Государственный Приватбанк внедрил новую технологию, которая уже сейчас доступна для пользователей Приват24. Она позволяет звонить в службу поддержки банка прямо из мобильного приложения и призвана вывести систему связи с клиентами на качественно новый уровень. Об этом на днях сообщила пресс-служба ПриватБанка.





На сегодняшний день функция звонков через приложение работает в бета-режиме. Ею могут воспользоваться клиенты финучреждения, у которых установлен Приват24 для Android или iOS. Хотя для совершения звонка им все же придется обновить мобильное приложение.

Звонки с помощью Приват24 абсолютно бесплатны и требуют только наличия Wi-Fi или же мобильного траффика. В государственном банке также подчеркнули, что данный способ соединения максимально безопасен, ведь он защищен логином и паролем клиента, которые используются для авторизации в приложении.

Как отметила руководитель контактного центра ПриватБанка Оксана Аношечкина, главной целью введения новой технологии было улучшение системы связи клиентов с банком. Она пояснила, что большое количество украинцев сейчас находятся в оккупированных регионах или за границей, где нет покрытия украинских операторов. Но с новой функцией Приват24 они будут на связи с менеджерами банка, что бы не произошло, поскольку для пользования ею не нужна мобильная связь, а лишь доступ к интернету.

Совершить звонок в службу поддержки ПриватБанка из приложения Приват24 можно следующим образом:

Авторизуйтесь в приложении с помощью персонального логина и пароля. Перейдите к «Профилю клиента». Выберите пункт меню «Служба поддержки». Нажмите кнопку «Звонок в поддержку» (или же «Звонок через Приват24» в iOS).

Сейчас новая функция работает в бета-версии, поскольку IT-команда банка все еще проверяет и совершенствует ее возможности. Впоследствии технология будет доработана с учетом возможных жалоб или рекомендаций клиентов, собранных во время работы в тестовом режиме.