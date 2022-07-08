В сети появился фальшивый онлайн-магазин WOG: украинцев призвали к осторожности

В WOG рассказали о появлении фальшивого онлайн-магазина, скрывающегося под именем компании. На этом сайте мошенники обворовывают украинцев и обманом выманивают их личные данные. Чтобы потенциальные жертвы ничего не заподозрили, на странице онлайн-магазина злоумышленники разместили ссылки на официальный сайт сети WOG и Центр поддержки клиентов.





Как сообщили в пресс-службе компании, на поддельном сайте жулики пытаются реализовать топливные карты, а также талоны для заправки на АЗС WOG. Именно при оформлении покупки создатели онлайн-магазина получают необходимые им персональные данные клиентов, которые позже могут использовать в своих преступных целях.

В WOG украинцев предупредили, что покупать горючее или другие товары, представленные в сети автозаправочных станций, можно только на официальных интернет-ресурсах. Их контакты размещены на сайте wog.ua. При этом никаких Telegram-каналов, Viber-групп или аккаунтов в TikTok для продажи горючего компания не использует.

Предостерегли украинцев и от покупки топливных талонов и карточек на маркетплейсах, других посторонних ресурсах или с рук. Ведь такие сомнительные сделки могут принести клиентам одни лишь проблемы.

Стоит отметить, что в это сложное для страны время мошенники не прекращают обманывать украинцев. Более того, в своих сделках они используют наиболее болезненные для людей темы, как например нехватка топлива или финансовые проблемы переселенцев. В частности, участились случаи, когда мошенники заманивают своих жертв на фишинговые сайты под предлогом получения выплат от государства или международных организаций.

Также на днях украинская Киберполиция обнаружила злоумышленника, который работал по популярной схеме с похищением финансового номера. Используя личные данные украинцев, мошенник перевыпускал их SIM-карты у оператора и получал доступ к мобильному банкингу. Таким образом он обворовал около 40 украинцев на сумму 800 тыс. грн.