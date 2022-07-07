В Украине перестали продавать популярный напиток: вернется ли он на полки супермаркетов

После того как в Украине началась полномасштабная война, с полок магазинов исчезло немало товаров. В частности, еще с мая украинцы не могут приобрести популярный напиток Schweppes Tonic. Этот фактически незаменимый ингридиент для слабоалкогольных коктейлей ранее поставлялся в большинство украинских торговых сетей, да еще и в нескольких вкусовых вариациях. Теперь же любители Schweppes нигде не могут купить ни бутылки.





Как рассказал мерчендайзер одного из столичных ритейлеров, напитка нет в продаже уже больше 2 месяцев. Первые несколько недель после исчезновения с полок продукции бренда Schweppes, на выбор клиентов оставалось еще несколько аналогов – тоники других марок. Однако потом их раскупили и безалкогольных напитков этого класса в ассортименте отечественных ритейлеров совсем не осталось.

При этом мерчендайзер сообщил, что на днях в его супермаркеты доставили первую за долгое время партию Schweppes. Но это был не классический вариант тоника, наиболее популярный среди украинцев, а напиток с фруктовой вкусовой добавкой.

Исчезновение Schweppes Tonic из ассортимента украинских ритейлеров, очевидно, связано с обстрелом завода «Кока-Кола Бевериджиз Украина», где его собственно и производят. Этот завод находится в Броварском районе Киевской области и был атакован россиянами еще в начале войны – 9 марта. Тогда производство на время приостановили, и возобновили только в середине мая. Очевидно, именно по этой причине напитка Schweppes так долго не было в продаже.

Следует отметить, что кроме Schweppes, из украинских магазинов и супермаркетов исчез ряд других продуктов. В частности, поваренная соль бренда «Артемсоль», соки «Sandora», продукция «Мивина», а также часть соусов и кетчупов «Чумак». Производственные мощности этих компаний либо были повреждены в результате обстрелов, либо остались на временно оккупированных территориях.