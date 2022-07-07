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Вийшов перший тизер серіалу «Володар перстнів: каблучки влади». Дивимося!

07.07.2022
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Володар перстнів

На YouTube з’явився перший тизер одного з найочікуваніших серіалів найближчого майбутнього – “Володар перстнів: кільця влади”. Щоправда, реліз неофіційний, це злита кимось екранка – побачити тизер мали лише передплатники каналу Amazon Prime Video.

У ролику можна ще раз подивитися на вже представлених героїв серіалу, які спостерігають за загадковою кометою, що летить над Середзем’ям, побачити кілька локацій, оцінити костюми та декорації. Нагадаємо, що дія серіалу відправить нас у минуле – у Другу епоху Середзем’я.

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Саме тоді викували Кільця Влади, упав Нуменор і відбулася битва Саурона проти останнього союзу ельфів та людей. Більше дізнатися про серіал можна буде 14 липня, коли вийде повноцінний трейлер. Офіційна дата релізу теж недалеко — 2 вересня цього року.

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07.07.2022
Менше хвилини
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