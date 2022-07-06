В ПриватБанке карточный курс сравняли с наличным: как это повлияет на клиентов

С 6 июля в государственном ПриватБанке будет действовать рыночный курс валют для безналичных операций. То есть конвертация по карточкам клиентов будет осуществляться по тому же курсу, по которому банк сейчас продает иностранные наличные.





В пресс-службе Привата отметили, что это решение было принято в связи с рыночной ситуацией, а также в соответствии с нормативными документами финучреждения. Таким образом, банк намерен содействовать стабилизации рынка и поддержанию его целостности, а также защитить интересы клиентов.

Прежде всего, изменения коснутся операций перевода средств в гривне с валютных карт (в пределах Украины), снятия наличных и всех типов валютных операций с гривневыми картами за рубежом. Все эти операции владельцы карт ПриватБанка теперь будут осуществлять по наличному курсу, который на сегодняшний день составляет 35,5 грн/долл.

Прежде всего, изменение курса почувствуют на себе украинские беженцы, которые продолжают получать зарплату из Украины. Ведь с увеличением карточного курса на 3 грн их покупная способность снизится почти на 10%. По этой же причине не обрадуются изменениям и любители шоппинга в зарубежных интернет магазинах, которые за те же средства теперь смогут приобрести гораздо меньше товаров.

Однако стоит отметить, что наличие в Украине трех разных курсов – фиксированного, карточного и наличного – крайне негативно влияет на рынок. Поэтому, прежде чем Национальный банк отпустит курс на свободу, валютный рынок Украины нужно стабилизировать.

Напомним, что с 21 мая все украинские банки могут на собственное усмотрение устанавливать курс для покупки и продажи наличной валюты. На такой шаг Национальный банк пошел, чтобы уравнять условия для официальных банков и обменников. Как и упомянуто выше нововведение ПриватБанка, он был направлен на стабилизацию наличного рынка и уменьшение курсовых колебаний.