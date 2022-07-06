Підбірка оригінальних смартфонів, що змінили світ мобільних пристроїв

Оскільки ринок смартфонів досить мінливий, виробники постійно запроваджують нові унікальні фішки. Деякі з них відразу впадають в око користувачам, а деякі обертаються цілковитим провалом моделей. Проте найцікавіші інновації найчастіше стають об’єктом копіювань з боку конкурентів. Познайомтесь з п’ятьма смартфонами, які справді змінили світ мобільних телефонів.





Vivo Nex

Цей гаджет став першим, який отримав повністю безрамковий екран. Він позбавлений вирізів та брови, а сканер відбитку пальця виробник розташував просто під дисплеєм.

iPhone 4

Смартфон вперше продемонстрував концепцію скла та металу, яку досі використовують майже всі виробники сучасних девайсів. До того ж iPhone 4 першим у світі отримав власний процесор, що виробляється в тандемі з програмним забезпеченням для максимальної оптимізації роботи.

Samsung Galaxy Fold

А цей флагман від Samsung не втрачає популярності вже протягом кількох років. Гнучкий сенсорний екран та продуктивна начинка роблять пристрій оригінальним, бажаним та затребуваним на ринку, навіть не зважаючи на не надто демократичну ціну.

Oppo Find 7

Цей продукт від китайського техногіганта став першим телефоном, що отримав здатність відновлювати запас енергії за 30 хвилин на понад 70 відсотків. На момент презентації смартфона цей результат був просто захмарним, проте сьогодні цю технологію в нових моделях істотно покращили.

iPhone X

Саме цей телефон започаткував в індустрії тренд на моноброву – охайний виріз в екрані для розміщення сенсорів та модулів камер. Ще однією видатною рисою смартфона називають можливість розблокування пристрою розпізнаванням обличчя власника. Наразі опція Face ID є обов’язковою навіть для найдоступніших смартфонів на всіх операційних системах.