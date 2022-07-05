Астролог рассказал, когда Украина вернет Донбасс и Крым: дело может затянуться до 2023 года

В конце осени украинские военные смогут оттеснить врага к границам псевдореспублик ДНР и ЛНР. С этого момента начнется процесс освобождения украинских территорий, захваченных еще до 2014 года. Причем речь идет не только о Донбассе, но также о полуострове Крым. Окончательно же судьбу оккупированных территорий Киев будет решать уже в 2023 году.





Такой прогноз по поводу будущих событий в войне с россией дал украинский астролог Дмитрий Уранус. При этом он отметил, что в августе, то есть всего через месяц, украинским военным удастся переломить ход войны и завладеть инициативой на поле боя.

Уранус отметил, что согласно астрологической карте Украины на 2023 год, аспекты военных действий все еще присутствуют. В частности, именно в начале следующего года властям придется принять окончательное решение относительно судьбы ОРДЛО и полуострова Крым.

В своих предыдущих прогнозах эксперт также рассказывал о путях возвращения оккупированных территорий в состав Украины. В частности, он говорил, что захваченную рашистами часть Донбасса удастся отбить военным путем. С этой задачей на отлично справится ВСУ. В тоже время Крым украинцы вернут дипломатическим путем, без единой капли крови.

Помимо прочего астролог предупредил украинцев относительно возможных провокаций со стороны Приднестровья. Полноценного наступления с этой стороны бояться не стоит, ведь у непризнанной республики просто нет необходимого количества военных и техники. Однако к диверсиям нашим защитникам лучше быть готовыми.

Напомним, что 20 июня Дмитрий Уранус предсказал усиление ракетных обстрелов территории Украины. Тогда астролог особо подчеркивал угрозу для Киева и Кременчука. В результате 26 июня мишенью врага стала столичная многоэтажка, а 27 июня оккупанты попали в торговый центр «Амстор» в городе Кременчук. Обе трагедии повлекли за собой разрушения, тяжелые ранения и даже гибель десятков гражданских украинцев.